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    Государства ЕС должны сделать все для ускорения вакцинации против КВИ – глава Еврокомиссии

    10 Июля 2021, 23:24

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В субботу президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сделала заявление о достижении Евросоюзом символического рубежа в поставках вакцины. Обеспечено вакцинами 70% взрослого населения Союза, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня у меня есть хорошие новости для европейских граждан. Евросоюз сдержал свое слово. В эти выходные мы доставили достаточное количество вакцин во все государства-члены Евросоюза, чтобы иметь возможность полностью вакцинировать по крайней мере 70% взрослого населения Союза уже в этом месяце», - заявила У. Ляйен.

    К 11 июля 500 млн доз вакцин будут распределены по регионам Европейского союза.

    По словам главы Еврокомиссии, кампания ЕС по вакцинации значительно ускорилась с начала 2021 года.

    «Наш совместный подход увенчался успехом. И мы выйдем из этого кризиса только вместе. COVID-19 еще не побежден, но мы готовы поставлять больше вакцин, в том числе против новых штаммов коронавируса», - сказала У. Ляйен.

    «Сейчас государства-члены должны сделать все, чтобы увеличить количество прививок. Только тогда мы будем в безопасности», - призвала глава Еврокомиссии.

    Напомним, более 60% взрослых граждан в Евросоюзе получили одну дозу вакцины.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Здравоохранение Евросоюз Коронавирус в мире Вакцинация Европа Мировые новости
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