Государства-члены ОДКБ приняли заявление по случаю 30-летия закрытия Семипалатинского полигона

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Накануне Международного дня действий против ядерных испытаний министры иностранных дел государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности приняли Совместное заявление «К 30-летию закрытия Семипалатинского ядерного испытательного полигона». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

В совместном заявлении шести стран ОДКБ отмечена роль Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева, Указом которого 30 лет назад был закрыт Семипалатинский ядерный полигон.

Данный исторический шаг, по мнению министров, стал важной вехой в продвижении идеи всеобщего запрета на проведение ядерных испытаний. В документе подчеркивается, что закрытие Семипалатинского полигона придало важный импульс международным усилиям по установлению моратория на ядерные испытания по всему миру и созданию в 2006 году зоны, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии.

Отмечается, что с момента закрытия Семипалатинского полигона Казахстаном проделан большой объём работы по реабилитации его территории и прилегающих районов, а также по обеспечению радиационной безопасности и восстановлению окружающей среды. Подчеркнута важность совместных проектов Республики Казахстан с Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки на территории бывшего полигона в целях исключения угрозы ядерного распространения.

В документе выражена поддержка принятой в декабре 2020 года резолюции Генеральной Ассамблеей ООН «Международное сотрудничество и координация деятельности в целях реабилитации населения, восстановления окружающей среды и экономического развития Семипалатинского региона в Казахстане», а также подчеркнута приверженность стран Организации скорейшему вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

В целом, страны ОДКБ подчеркнули вклад Казахстана, который добровольно отказался от обладания ядерным оружием, в укрепление режима нераспространения ядерного оружия, поддержание международной безопасности и стабильности.



