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    Государства-члены ОДКБ приняли заявление по случаю 30-летия закрытия Семипалатинского полигона

    26 Августа 2021, 16:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Накануне Международного дня действий против ядерных испытаний министры иностранных дел государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности приняли Совместное заявление «К 30-летию закрытия Семипалатинского ядерного испытательного полигона». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

    В совместном заявлении шести стран ОДКБ отмечена роль Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева, Указом которого 30 лет назад был закрыт Семипалатинский ядерный полигон.

    Данный исторический шаг, по мнению министров, стал важной вехой в продвижении идеи всеобщего запрета на проведение ядерных испытаний. В документе подчеркивается, что закрытие Семипалатинского полигона придало важный импульс международным усилиям по установлению моратория на ядерные испытания по всему миру и созданию в 2006 году зоны, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии.

    Отмечается, что с момента закрытия Семипалатинского полигона Казахстаном проделан большой объём работы по реабилитации его территории и прилегающих районов, а также по обеспечению радиационной безопасности и восстановлению окружающей среды. Подчеркнута важность совместных проектов Республики Казахстан с Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки на территории бывшего полигона в целях исключения угрозы ядерного распространения.

    В документе выражена поддержка принятой в декабре 2020 года резолюции Генеральной Ассамблеей ООН «Международное сотрудничество и координация деятельности в целях реабилитации населения, восстановления окружающей среды и экономического развития Семипалатинского региона в Казахстане», а также подчеркнута приверженность стран Организации скорейшему вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

    В целом, страны ОДКБ подчеркнули вклад Казахстана, который добровольно отказался от обладания ядерным оружием, в укрепление режима нераспространения ядерного оружия, поддержание международной безопасности и стабильности.


    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана МИД РК ОДКБ Безопасность
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