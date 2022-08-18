Государства-члены ЕАЭС намерены гармонизировать законодательство в сфере страхования депозитов

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Делегация Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД) во главе с председателем Адилем Утембаевым приняла участие во встречах экспертной группы по вопросам гармонизации законодательства в сфере страхования депозитов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФГД.

Встречи проходили 17-18 августа текущего года в Бишкеке.

В заседании в гибридном формате принимали участие представители страховщиков депозитов, финансовых регуляторов, национальных (центральных) банков Армении, Беларуси, Казахстана, России и Кыргызстана. Участники обсудили подходы и приемы в сфере ликвидации, финансового оздоровления и банкротства кредитных организаций на территории ЕАЭС, а также механизмы финансирования и источники формирования фонда гарантирования депозитов, его целевые параметры и иные вопросы, связанные с порядком формирования резерва для будущих выплат.

В ходе встреч с докладом выступил заместитель начальника управления по работе с проблемными банками КФГД Тимур Хасанов. Он представил анализ законодательства государств-членов ЕАЭС по передаче активов и обязательств неплатежеспособного БВУ банку-приобретателю. Также сообщил о международной практике и опыте Казахстана в данной области.

«Основной вывод проведенного анализа заключается в безусловных преимуществах инструментов урегулирования несостоятельности банка, таких как сокращение затрат на урегулирование, меньший ущерб для экономики и сравнительно быстрая передача застрахованных депозитов. Дополнительным удобством для вкладчиков является отсутствие необходимости обращения в КФГД за выплатой, так как банк-приобретатель открывает счета и размещает деньги вкладчика без его участия», - проинформировал участник казахстанской делегации Тимур Хасанов.

В свою очередь, председатель КФГД Адиль Утембаев отметил, что при решении вопросов в гармонизации законодательства важно учитывать необходимость наделения страховых организаций соответствующими полномочиями.

«Страховщики вкладов должны быть частью системы, которая выявляет проблемы у банков и обеспечивает своевременные корректирующие меры», - поделился мнением Адиль Утембаев.

По итогам двухдневных встреч участники договорились продолжить дальнейшее сотрудничество по гармонизации законодательств государств-членов ЕАЭС в сфере гарантирования депозитов. Стороны намерены координировать усилия в развитии систем страхования банковских вкладов на основе международных принципов, стандартов и наилучшей международной практики.



