Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.2 eur/kzt 472.29

    rub/kzt 7.86 cny/kzt 68.81
Прогноз погоды
Нур-Султан+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Международная деятельность Казахстана. Внешняя политика

    Государства-члены ЕАЭС намерены гармонизировать законодательство в сфере страхования депозитов

    18 Августа 2022 17:46

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Делегация Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД) во главе с председателем Адилем Утембаевым приняла участие во встречах экспертной группы по вопросам гармонизации законодательства в сфере страхования депозитов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФГД.

    Встречи проходили 17-18 августа текущего года в Бишкеке.

    В заседании в гибридном формате принимали участие представители страховщиков депозитов, финансовых регуляторов, национальных (центральных) банков Армении, Беларуси, Казахстана, России и Кыргызстана. Участники обсудили подходы и приемы в сфере ликвидации, финансового оздоровления и банкротства кредитных организаций на территории ЕАЭС, а также механизмы финансирования и источники формирования фонда гарантирования депозитов, его целевые параметры и иные вопросы, связанные с порядком формирования резерва для будущих выплат.

    В ходе встреч с докладом выступил заместитель начальника управления по работе с проблемными банками КФГД Тимур Хасанов. Он представил анализ законодательства государств-членов ЕАЭС по передаче активов и обязательств неплатежеспособного БВУ банку-приобретателю. Также сообщил о международной практике и опыте Казахстана в данной области.

    «Основной вывод проведенного анализа заключается в безусловных преимуществах инструментов урегулирования несостоятельности банка, таких как сокращение затрат на урегулирование, меньший ущерб для экономики и сравнительно быстрая передача застрахованных депозитов. Дополнительным удобством для вкладчиков является отсутствие необходимости обращения в КФГД за выплатой, так как банк-приобретатель открывает счета и размещает деньги вкладчика без его участия», - проинформировал участник казахстанской делегации Тимур Хасанов.

    В свою очередь, председатель КФГД Адиль Утембаев отметил, что при решении вопросов в гармонизации законодательства важно учитывать необходимость наделения страховых организаций соответствующими полномочиями.

    «Страховщики вкладов должны быть частью системы, которая выявляет проблемы у банков и обеспечивает своевременные корректирующие меры», - поделился мнением Адиль Утембаев.

    По итогам двухдневных встреч участники договорились продолжить дальнейшее сотрудничество по гармонизации законодательств государств-членов ЕАЭС в сфере гарантирования депозитов. Стороны намерены координировать усилия в развитии систем страхования банковских вкладов на основе международных принципов, стандартов и наилучшей международной практики.
    #ЕАЭС #Международная деятельность РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Фонд гарантирования депозитов выплатил вкладчикам 9 ликвидируемых банков 114 млрд тенге
    Молодежь озвучила инициативы на деловом завтраке с вице-премьерами стран ЕАЭС
    Молодежный форум стран СНГ и ЕАЭС завершился в Чолпон-Ате
    ЕАЭС создает Евразийскую перестраховочную компанию емкостью до $2 млрд
    Популярное
    1 Военнослужащий скончался в воинской части в Караганде
    2 БелАЗ раздавил автомобиль с пятью пассажирами в Карагандинской области
    3 Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана
    4 Сделавшего ложное сообщение о потере ориентира в камышах нашли в Атырау
    5 Девятиклассник выдал полицейским электрошокер в Караганде
    Новости партнеров