Гостиницы и хостелы обяжут оповещать о прибывших иностранцах в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Иностранцев освободят от обязательной регистрации в течение пяти дней в Казахстане. Об этом сообщил заместитель Генерального прокурора РК Марат Ахметжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня, как вы знаете, иностранные граждане в течение пяти дней обязаны зарегистрироваться в органах миграции, эта норма отменяется. Но гостиницы и принимающая сторона сами должны будут уведомить миграционные органы о прибытии этого гражданина, потому что это прямое поручение Главы государства, это плюс привлекательность Казахстана, наше гостеприимство. Вы знаете, были негативные случаи, когда проверялись гостиницы, обходы и рейды проводились, проверяли регистрацию граждан, что может повлиять и на инвестиционную привлекательность и иметь другие последствия», - сказал Марат Ахметжанов в интервью журналистам в кулуарах Сената.

По его словам, теперь принимающая сторона будет обязана сама оповестить органы миграции о постояльцах, а иностранных гостей освободят от этой обязанности. В случае же, если принимающая сторона будет отказываться оповещать, то будут предусмотрено соответствующее наказание.

«Если они не будут предоставлять информацию об иностранцах, то в административном кодексе предусмотрены соответствующие наказания. Они и так обязаны, мы только иностранцев освобождаем. Тут главная цель избавить иностранцев от этой заботы по регистрации. Эта норма будет применяться только в отношении иностранных граждан», - пояснил Марат Ахметжанов.

Отметим, сегодня на расширенном заседании Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената были рассмотрены законопроекты: «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях», а также «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования уголовного, уголовно-процессуального законодательства и усиления защиты прав личности».