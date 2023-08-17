Гостиницу переоборудуют под детский сад в области Жетысу

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Кербулакском районе здание гостиницы при мемориальном музее «Алтынемель» имени Ш. Уалиханова планируется перепрофилировать под детский сад. Соответствующее решение руководством региона было принято с учетом просьбы местных жителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области Жетысу.

Об этом заявил глава области Бейбит Исабаев в ходе встречи с населением района. Отметим, что в настоящее время в мемориальном музее «Алтынемель» имени Ш.Уалиханова, согласно поручению Президента страны производится капитальный ремонт. Реконструкция завершится в сентябре текущего года. «Ремонт музея завершится в сентябре. Реконструируется и система теплоснабжения объекта. Сельчане обратились с просьбой в дальнейшем использовать гостиницу при музее как детский сад. Мы поддержали это предложение. В свою очередь, если в будущем увеличится поток туристов и возникнет вопрос о необходимости открытия здесь гостиницы, то мы готовы его рассмотреть», - сказал Б.Исабаев.