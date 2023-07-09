Гости из 15 стран, 25-летие Астаны, аварии на АНПЗ и МАЭК – обзор событий за неделю

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заседание Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), праздничные мероприятия в честь 25-летия Астаны, встреча городов-побратимов столицы - на минувшей неделе Казахстан встречал гостей. Более подробно о важных политических и социально - экономических событиях в стране – в недельном обзоре корреспондента МИА «Казинформ».

Заседание ШОС: нужна новая стратегия развития

«Настало время для принятия новой Стратегии развития Шанхайской организации сотрудничества» - такое заявление сделал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на состоявшемся в Астане заседании Совета глав государств – членов ШОС.

Глава государства выступил с новыми инициативами.

Казахстан предложил принять Антинаркотическую стратегию ШОС на 2024-2029 годы и Программу действий по ее реализации. Провести в Астане в 2024 году Цифровой форум ШОС с предоставлением услуг Казахстана в качестве Цифрового хаба на пространстве ШОС.

Рассмотреть возможность создания совместного Инвестиционного фонда ШОС – таким было еще одно важное предложение Касым Жомарта Токаева. «Следует признать, что за более чем 20 лет не удалось реализовать ни одного крупного экономического проекта именно под эгидой ШОС. Очевидным фактором является отсутствие механизмов финансового сопровождения проектной деятельности» - сказал он.

Также Президент Казахстана предложил запустить проект «Духовные святыни ШОС» и подчеркнул, что Казахстан также нацелен на объединение усилий по решению проблем охраны окружающей среды.

Говоря о необходимости новой Стратегии развития ШОС, Касым-Жомарт Токаев отметил: «На новом этапе развития наша работа уже не может базироваться на устаревших подходах. В совместной работе по укреплению потенциала ШОС нам всячески следует дистанцироваться от проблем двустороннего характера, а все усилия направить на реализацию имеющихся договоренностей».

Фото: t.me/aqorda_resmi

Казахстан разработал проект данного документа и планирует представить его в рамках своего председательства в ШОС, которое перешло нашей стране от Индии на период с 2023 по 2024 год.

Новая cтратегия призвана расширить повестку ШОС по наиболее перспективным направлениям взаимодействия государств - членов ШОС.

МИА «Казинформ опубликовал полный текст выступления Президента Казахстана на заседании Совета глав государств-членов ШОС

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин поздравил Президента Казахстана с принятием председательства в Совете глав государств-членов ШОС. Председатель КНР отметил, что китайская сторона готова оказать всемерное содействие казахстанскому председательству в ШОС.

Фото: t.me/aqorda_resmi

День рождения Астаны: город ветров и возможностей

Самым ярким событием первой недели июля 2023 года в Казахстане стали праздничные мероприятия в честь 25-летия Астаны. Форум городов-побратимов казахстанской столицы «25-летие Астаны. Новые перспективы. Новые возможности» был приурочен именно к этой дате.

О масштабе форума говорят такие факты: 1300 участников, среди них мэры городов-побратимов, авторитетные эксперты из 15 стран мира - США, Великобритании, Германии, Италии, Израиля, Турции, Польши, Индии, России, Кыргызстана, Узбекистана, Японии, Азербайджана, Южной Кореи. В рамках форума были обсуждены актуальные вопросы развития городов и их роль в современном глобальном мире, как главных центров роста и инноваций.

В праздничных торжествах принял участие Президент Казахстана. Говоря о летописи главного города страны, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что она самым тесным образом переплетена с историей Независимого Казахстана. «Инициатива Первого Президента Нурсултана Абишевича Назарбаева о переносе столицы стала верным шагом с геополитической точки зрения и превратилась в новую национальную идею», - сказал К. Токаев.

«Поэтому нам необходимо достойно и справедливо оценивать вклад Нурсултана Абишевича Назарбаева в это дело. В Справедливом Казахстане нужно уметь отличать белое от черного, понимать, где истина, а где ложь, так как это напрямую влияет на будущее нашей страны», - подчеркнул Глава государства.

По его мнению, молодая столица придала мощный импульс процветанию Независимого Казахстана, открыла путь к его обновлению и возрождению.

Фото: t.me/aqorda_resmi

Поговорив с жителями и гостями главного города страны, корреспонденты МИА «Казинформ», составили портрет Астаны. Получился город - офис, город - ветер, город молодости и мечты. Согласно статистике, за 25 лет валовый продукт города составил 22 млрд долларов или 10 триллионов тенге, а промышленность достигла 4,3 млрд долларов.

Как стало известно, скоро будет утвержден новый Генеральный план Астаны. В сентябре 2023 года документ планируют передать в Министерство индустрии и инфраструктурного развития на независимую экспертизу, в декабре – на утверждение в Правительство.

О том, какие новые объекты появятся в столице, население которой достигло 1 376 528 человек, можно прочесть в этом информационном материале.

Праздничный вечер 6 июля завершился в Астане уникальным зрелищем - шоу дронов. Более 25 тысяч человек увидели синхронный полет более пятисот летательных аппаратов над центральной площадью столицы.

Фото: geoscankz.kz

Поручения Президента

Среди важных документов, подписанных Главой государства на минувшей неделе, были законы «О Семипалатинской зоне ядерной безопасности» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам Семипалатинской зоны ядерной безопасности, экологии и электроэнергетики». В соответствии с нормами закона, на бывшем Семипалатинском испытательном ядерном полигоне планируется создать Семипалатинскую зону ядерной безопасности.

В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан, в МЧС РК состоялось вручение государственных наград участникам ликвидации лесного пожара в области Абай. Всего было награждено 22 человека, из них 14 сотрудников МЧС РК.

Также Президент поручил Правительству создать государственную комиссию по расследованию причин аварий на АНПЗ и МАЭК и привлечь виновных к ответственности согласно закону.

Фото: anpz.kz

Авария на АНПЗ

3 июля в 18:25 (по времени Астаны) из-за отключения подачи электроэнергии со стороны внешних сетей произошла остановка ТОО «АНПЗ». В результате этого происшествия остановились технологические установки предприятия, запитанные от внешних сетей.

Для предотвращения аварийной ситуации топливная сеть АНПЗ была направлена на факельную систему согласно технологическому регламенту до полной стабилизации внешней системы электроснабжения.

Фото: facebook.com/maek.kz

В связи с отключением энергоблока на Мангистауском атомном энергетическом комбинате (МАЭК), частично, либо полностью была приостановлена добыча нефти на месторождениях АО «Озенмунайгаз», АО «Мангистаумунайгаз», АО «Каражанбасмунай», АО «Эмбамунайгаз» в Мангистауской и Атырауской областях.

5 июля Премьер-Министр РК Алихан Смаилов прибыл с рабочей поездкой в Актау для проверки хода ремонтно-восстановительных работ на МАЭК, где аварийно отключился энергоблок №1, и поручил восстановить деятельность всех предприятий.

В этот же день Алихан Смаилов ознакомился с текущей ситуацией на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе (АНПЗ) и ходом восстановления его работы после аварийной остановки. Правительственная группа осмотрела комплекс по производству ароматических углеводородов и комплекс по глубокой переработке нефти. Руководство завода доложило, что в настоящее время ведется разработка проекта строительства собственной газотурбинной электростанции.

Фото: primeminister.kz

«Запуск автономного энергоисточника на АНПЗ нужно обеспечить за 2-3 года» - такое поручение дал Алихан Смаилов, подчеркнув, что Атырауский нефтеперерабатывающий завод является одним из важнейших предприятий для стабильного развития экономики страны.

Но 7 июля на ТЭС Мангистауского атомного энергетического комбината (МАЭК) повторно отключился энергоблок №1. Как стало известно, авария произошла 6 июля в 17.33 часов. Работники комбината приступили к ремонтным работам на котельной энергоблока №1.

Подсчитано, что при остановке Атырауского НПЗ в атмосферу было выброшено 8 тысяч кубометров различных газов. Это были такие вредные вещества, как сжиженный газ, природный газ, С1, С2, С3, бутан, бутадиен, пропан, полипропилены, водород. Избыточное давление было направлено на факельные установки во избежание аварийной ситуации.

С 6 июля ТОО «АНПЗ» работает в штатном режиме.

«В данный момент все технологические установки завода выведены на штатный режим работы, за исключением установки замедленного коксования (УЗК), где проводятся мероприятия по чистке оборудования, которое было засорено из-за аварийной остановки. УЗК предназначен для выработки сырого кокса и не оказывает влияния на объем переработки нефти и выработку остальных нефтепродуктов. Начало пуска УЗК планируется осуществить до 9 июля»,- сообщает пресс-служба завода. Отгрузка социально значимых нефтепродуктов потребителям не прекращалась.

Фото: primeminister.kz

Подготовка к новому учебному году

На заседании Республиканского штаба по реализации предвыборной программы Главы государства под председательством Премьер-Министра РК был рассмотрен ход реализации национального проекта «Комфортная школа».

Строительство новых школ, обеспечение их качественным интернетом, подготовка квалифицированных учителей для комфортных школ – эти и другие важные вопросы обсуждены с участием главы Кабмина Казахстана.

Фото: primeminister.kz

За 2020-2022 годы в республике за счет различных источников финансирования было введено 626 школ на 340 тысяч мест. В этом году планируется открыть еще 146 школ на 130 тысяч мест, в том числе 62 за счет средств, изъятых у коррупционеров. Для решения задачи, поставленной Главой государства, начата реализация в рамках которого в 2024-2025 годах будет построено 369 школ нового формата на 740 тысяч ученических мест. Будет введено 1,5 млн ученических мест с комфортными условиями обучения – такие данные были приведены на заседании штаба.

Спортивные достижения казахстанцев

Казахстанка Мария Бровкова стала чемпионкой мира по гребле на байдарках и каноэ среди подростков и молодежи, который проходит в Италии.

7 июля Мария выиграла гонку на дистанции 1000 метров в категории С-1 среди молодежи до 18 лет, показав лучший результат 4:35.01 секунды. Всего в соревнованиях принимают участие 938 спортсмена из 65 стран мира.

7 июля лучший теннисист Казахстана Александр Бублик вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Великобритании-2023 (Уимблдон).

Фото: ktf.kz

Во встрече 1/16 финала казахстанец одержал уверенную победу над немецким спортсменом Максимилианом Мартерером (170-я строчка рейтинга АТР) в трех сетах. Благодаря этой победе, Бублик впервые в своей карьере вышел в четвертый круг турнира Большого шлема. В матче 1/8 финала Бублик сыграет с россиянином Андреем Рублевым.

Теннисист из Казахстана Михаил Кукушкин пробился в полуфинал турнира в США. Он провел четвертьфинальный матч на хардовом турнире серии «Челленджер» одиночного разряда в Блумфилд-Хиллс (США) и одержал победу в двух сетах с общим счетом 6:4, 6:1 над американским теннисистом Денисом Кудла.

Фото: ktf.kz

Пока Кукушкин занимает 262-ю позицию мирового рейтинга АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов) в одиночном разряде. В полуфинале турнира казахстанский теннисист сыграет с другим американцем Теннисом Сандгреном.

Елена Рыбакина вышла в четвертый круг Уимблдона-2023, нанеся сокрушительное поражение обладательнице уайлд-кард британке Кэйти Бултер (89 WTA) со счётом 6:1, 6:1.

За выход в четвертьфинал Рыбакина поборется с бразильянкой Беатрис Аддад Майей (13-е место). На Уимблдоне-2023 Елена Рыбакина уже одержала три победы: она обыграла американку Шелби Роджерс (49-е место) — 4:6, 6:1, 6:2, француженку Ализе Корне (74-е место) — 6:2, 7:6 и британку Кэти Бултер (89-е место) — 6:1, 6:1

Фото: Getty Images