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    Госстипендию для научных исследователей планируют учредить в Казахстане

    4 Февраля 2021, 12:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане лучшим исследователям намерены присваивать звания и присуждать государственную стипендию, сообщил депутат Сената Парламента РК Бакытжан Жумагулов на пленарном заседании палаты. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ»

    «Также одним из важнейших нововведений стало присвоение звания «Лучший исследователь» и присуждение госстипендии в размере 2 000 МРП. Кроме того, ряд законодательных актов приведен в соответствие с поправками закона о науке. По 77 позициям были внесены поправки в закон о науке. Они были очень тщательно доработаны. Принятие данного закона приведет к увеличению доли отечественной науки в экономике страны, повысит конкурентоспособность нашей отечественной науки», - сказал Бакытжан Жумагулов в ходе обсуждения законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки».

    Депутат также добавил, что законопроект направлен на узаконивание результатов коммерциализации. В целом законопроектом вносятся изменения в 11 законодательных актов – в Бюджетный кодекс, где определяются бюджетные направления коммерциализации результатов научной, научно-технической деятельности, а также вносятся изменения в кодекс о здоровье народа и системе здравоохранения.

    «Он дополнен соответствующими положениями о работе по трансплантации органов человека в медорганизациях. А также вводятся ряд изменений и дополнений в закон о науке, вносятся изменения для уточнения задач и компетенций национальных научных советов», - добавил Бакытжан Жумагулов.

    Ранее сообщалось, что депутаты Сеата одобрили в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Наука Сенат
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