Госсоветник РК Ерлан Карин встретился с министром культуры России Ольгой Любимовой

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Государственный советник РК Ерлан Карин провел встречу с министром культуры РФ Ольгой Любимовой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества двух стран в сфере культуры и искусства.

Ерлан Карин подчеркнул важность культурного взаимодействия между двумя государствами.

В свою очередь, Ольга Любимова рассказала о планах по дальнейшему развитию сотрудничества с казахстанскими коллегами.

В завершение встречи стороны договорились продолжить двусторонний диалог в культурно-гуманитарной сфере.



