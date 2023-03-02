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    Госсоветник РК Ерлан Карин встретился с министром культуры России Ольгой Любимовой

    2 Марта 2023, 20:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Государственный советник РК Ерлан Карин провел встречу с министром культуры РФ Ольгой Любимовой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества двух стран в сфере культуры и искусства.

    Ерлан Карин подчеркнул важность культурного взаимодействия между двумя государствами.

    В свою очередь, Ольга Любимова рассказала о планах по дальнейшему развитию сотрудничества с казахстанскими коллегами.

    В завершение встречи стороны договорились продолжить двусторонний диалог в культурно-гуманитарной сфере.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Культура Акорда Россия Сотрудничество Ерлан Карин Госсоветник РК
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