Госсоветник провел встречу с Верховным комиссаром ОБСЕ по делам нацменьшинств

Отдельной темой переговоров стало Послание Президента народу Казахстана. Государственный советник также проинформировал собеседника о ходе реализации политической программы, направленной на строительство Нового Справедливого Казахстана.
В свою очередь Кайрат Абдрахманов отметил ценный опыт полиэтнического Казахстана в укреплении единства и проведении инклюзивной политики интеграции, а также подтвердил готовность ВКНМ и далее расширять сотрудничество с нашей страной в гуманитарном направлении.
Участники встречи договорились продолжать диалог в духе взаимопонимания и конструктивного сотрудничества.