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    Госсоветник провел встречу с Верховным комиссаром ОБСЕ по делам нацменьшинств

    13 Сентября 2022, 13:02

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государственный советник Ерлан Карин провел встречу с Верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кайратом Абдрахмановым, прибывшим с рабочим визитом в Казахстан для участия в предстоящем VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Собеседники обсудили вопросы текущего и перспективного сотрудничества, включая взаимодействие в сфере продвижения и укрепления межэтнического согласия.

    Отдельной темой переговоров стало Послание Президента народу Казахстана. Государственный советник также проинформировал собеседника о ходе реализации политической программы, направленной на строительство Нового Справедливого Казахстана.

    В свою очередь Кайрат Абдрахманов отметил ценный опыт полиэтнического Казахстана в укреплении единства и проведении инклюзивной политики интеграции, а также подтвердил готовность ВКНМ и далее расширять сотрудничество с нашей страной в гуманитарном направлении.

    Участники встречи договорились продолжать диалог в духе взаимопонимания и конструктивного сотрудничества.


    Фото:akorda.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

    ОБСЕ Акорда Ерлан Карин Госсоветник РК
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