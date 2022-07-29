Госсоветник: корпус сельских акимов обновился на 56%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Год назад в Казахстане начал действовать механизм прямой выборности сельских акимов. С июля прошлого года уже избраны главы 1093 сельских населенных пунктов. 215 из них – это самовыдвиженцы, 116 вновь избранных руководителей – женщины. Об этом сообщил на своем Telegram-канале Государственный советник РК Ерлан Карин, передает МИА «Казинформ».

«Нужно отметить, что корпус сельских акимов обновился на 55,6%, а это 608 новых глав сел. Значительная часть из них никогда прежде не работала на государственной службе. Поддержку сельчан получили учителя, врачи, бизнесмены, руководители местных предприятий и крестьянских хозяйств», - отметил Ерлан Карин.

Больше всего новых акимов в селах Мангистауской – 77,8% (14 из 18), Карагандинской – 77,2% (61 из 79) и Жамбылской – 71% (51 из 72) областей.

«В это воскресенье, 31 июля, состоятся выборы в 27 сельских округах. А до конца года будут избраны ещё 214 глав сел. На 2023 и 2024 годы запланированы выборы в 1037 сельских округах», - сообщил Государственный советник РК.

В скором времени, по словам, планируется также проведение прямых выборов районных акимов.

Кроме того, согласно новой конституционной реформе, акимы областей сегодня назначаются по результатам голосования депутатов маслихатов региона.

Таким образом, отметил Ерлан Карин, политическая система страны последовательно трансформируется, в государственное управление внедряются новые инструменты демократии.