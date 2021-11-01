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    Госслужащий принял на работу осужденного за коррупцию сотрудника в Нур-Султане

    1 Ноября 2021, 19:26

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане государственный служащий привлечен к ответственности за принятие на работу лица, ранее совершившего коррупционное преступление, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Управления превенции и добропорядочности Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по городу Нур-Султан.

    «26 октября постановлением Специализированного межрайонного суда по административным делам города Нур-Султан гражданин Сейсенбай Ш.Т. привлечён к административной ответственности за принятие на работу лица, ранее совершившего коррупционное преступление.

    В ходе рассмотрения материалов административного производства столичного Департамента, установлено что, гражданин Сейсенбай Ш.Т., занимая должность руководителя столичного управления образования акимата Нур-Султана принял на должность заведующего детским садом сотрудника, ранее осужденного по части 3 пп. «б» «г» статье 176 УК РК и части 1 статье 317 УК РК (в редакции 1997 года)», - сообщили в пресс-службе ведомства.

    В соответствии с нормами предусмотренными Трудовым кодексом РК, не допускается трудоустройство на руководящую должность в субъекты квазигосударственного сектора лиц, ранее совершивших коррупционное преступление.

    В соответствии с поправками, внесенными в трудовые законодательства в октябре 2020 года, данное ограничение распространяется на рядовые должности в квазигосударственном секторе.

    С начала текущего года, столичным Департаментом Агентства РК по противодействию коррупции привлечено к административной ответственности 8 лиц, 5 из которых являются государственными служащими и лицами приравненными на осуществление государственных функций. Сумма взысканных штрафов составила 2,1 млн тенге.

    «Также ранее заместитель управления образования Шоганбай Д. и руководитель отдела Хасенов Д.Н. покинули посты по представлению столичного Антикора в рамках уголовного дела по планшетам предназначенных для дистанционного обучения школьников столицы в период пандемии. Ущерб в 1 млрд тенге возмещён фирмой поставщиком в полном объёме», - добавили в пресс-службе управления.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Астана Коррупция Другие государственные органы Борьба с коррупцией
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