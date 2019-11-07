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    Госслужащим могут разрешить вновь пользоваться смартфонами

    7 Ноября 2019, 14:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пользоваться смартфонами на работе могут разрешить госслужащим уже в ноябре этого года. Об этом заявил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аблайхан Оспанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По моей информации данное постановление уже находится в стенах Правительства. В ближайшее время мы о нем услышим. Все уполномоченные госорганы согласовали. Проект постановления внесен в Правительство и на одном из заседаний его рассмотрят. Мы надеемся, что в ноябре это произойдет. Вопрос стоит о возвращении смартфонов всем госслужащим без ограничений. Это по поручению Главы государства», - сказал Аблайхан Оспанов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах пленарного заседания Правительства.

    Он также добавил, что любой госслужащий несет ответственность за ту информацию, которую он получает на своей работе.

    «За распространение он будет нести ответственность в соответствии с законом», - подчеркнул Аблайхан Оспанов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Связь, ТВ, IT Общество
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