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    Госслужащим, депутатам Парламента и судьям запретили владеть зарубежными счетами

    21 Декабря 2020, 17:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Госслужащим, депутатам Парламента и судьям запрещено владеть зарубежными счетами. Об этом сообщил первый заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «При назначении госслужащих на должности им будет даваться 6-месячный срок на закрытие иностранных счетов. Что касается действующих госслужащих, то им также будет предоставляться 6 месяцев со дня введения в действие Закона на закрытие счетов в иностранных банках, расположенных за пределами Республики Казахстан», - сказал Олжас Бектенов на онлайн-брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК.

    При этом, как отметил О. Бектенов, законом определены случаи, когда госслужащие вправе иметь счета в иностранных банках. В числе таких – работа, обучение, стажировка, командировка за рубежом либо прохождение лечения или нахождение за рубежом в качестве законного представителя несовершеннолетнего ребенка.

    «Если же госслужащий не желает закрывать счет в иностранном банке, и намерен уйти с госслужбы, то он вправе подать заявление об увольнении по собственному желанию», - заявил первый заместитель председателя Антикоррупционной службы.

    Напомним, ранее Олжас Бектенов пояснил введенный запрет на применение условно-досрочного освобождения (УДО) к лицам, осужденным за совершение тяжкого и особо тяжкого коррупционного преступления, а также заявил об ужесточении для сотрудников правоохранительных органов и судей наказания за коррупцию.

    Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в некоторые законодательные акты РК по вопросам усиления защиты прав граждан в уголовном процессе и противодействия коррупции.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Борьба с преступностью Коррупция Права человека Другие государственные органы
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