Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 479.51 eur/kzt 492.12

    rub/kzt 7.69 cny/kzt 71.02
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Госслужащих в Алматы осудили за хищение 423 млн тенге

    1 Августа 2022 18:07

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Госслужащие в сфере сельского хозяйства похитили 423 млн тенге, выделенных на субсидирование субъектов агропромышленного комплекса. Их осудили на 7 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Приговором Медеуского районного суда №2 Алматы экс-руководитель управления сельского хозяйства и ветеринарии города Алматы А. Керімбек, его подчиненные К. Абдижаббарова, Д. Тазабек и директор ТОО «Молпродукт» Р. Сулейменова признаны виновными в хищении бюджетных средств», - сообщили в пресс-службе департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Алматы.

    Приговором суда А. Керімбек, К. Абдижаббаровой, Д. Тазабек назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Р. Сулейменовой назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы условно с запретом на работу на руководящих должностях в коммерческих организациях сроком на 5 лет.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    #Алматы #Борьба с преступностью #Коррупция #Другие государственные органы #Борьба с коррупцией
    Новости по теме
    Новости по теме
    Коррупционные риски в сфере транспортного контроля выявили в РК
    Суд над замакима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой перенесен на 11 августа
    Водитель ВАЗ пытался дать взятку полицейским Актобе
    Аферист обещал безвозмездные госсубсидии жителям Туркестана
    Популярное
    1 Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Жетысуской области
    2 Назначен аким Коксуского района Жетысуской области
    3 Назначен аким Ескельдинского района Жетысуской области
    4 Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Улытауской области
    5 Двух автоугонщиков задержали в Алматы