Госслужащих в Алматы осудили за хищение 423 млн тенге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Госслужащие в сфере сельского хозяйства похитили 423 млн тенге, выделенных на субсидирование субъектов агропромышленного комплекса. Их осудили на 7 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Приговором Медеуского районного суда №2 Алматы экс-руководитель управления сельского хозяйства и ветеринарии города Алматы А. Керімбек, его подчиненные К. Абдижаббарова, Д. Тазабек и директор ТОО «Молпродукт» Р. Сулейменова признаны виновными в хищении бюджетных средств», - сообщили в пресс-службе департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Алматы.

Приговором суда А. Керімбек, К. Абдижаббаровой, Д. Тазабек назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Р. Сулейменовой назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы условно с запретом на работу на руководящих должностях в коммерческих организациях сроком на 5 лет.



