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    Госслужащие в РК должны разместить на банковских счетах суммы свыше 30, 6 млн тенге

    21 Ноября 2022, 23:11

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – С 1 января 2023 года стартует второй этап всеобщего декларирования. Более 100 тысяч работников государственных учреждений и квазигосударственного сектора города Алматы и их супруги впервые подадут первоначальную Декларацию об активах и обязательствах по форме 250.00. Об этом сообщает пресс служба ДГД по городу Алматы, передает МИА «Казинформ».

    Государственные учреждения – это учреждения и организации в сфере

    образования, дошкольного образования, здравоохранения, культуры, спорта и т.д.

    Квазигосударственный сектор – это государственные предприятия,

    товарищества с ограниченной ответственностью, акционерные общества, в том числе национальные управляющие холдинги, национальные холдинги,

    национальные компании, участником или акционером которых является

    государство, а также дочерние, зависимые и иные юридические лица, являющиеся аффилиированными с ними.

    В первоначальной декларации помимо имущества и активов за пределами РК отражаются доля участия в уставном капитале юридического лица, инвестиционное золото, ценные бумаги и т.д., а также наличные деньги, где указывается сумма, не превышающая предела 10 000-кратного размера МРП (30 млн 630 тыс. тенге), при этом, превышающая сумма должна быть размещена на банковских счетах до 31 декабря 2022 года.

    Декларацию можно представить через мобильное приложение «eSalyq

    Azamat», Портал «электронного правительства» (egov.kz), а также через Кабинет налогоплательщика» (cabinet.salyk.kz).
    Алматы Экономика Минфин РК Общество Госслужба
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