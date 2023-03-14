Госслужащие СКО переоделись в национальные костюмы

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области государственные служащие в предпраздничную неделю будут работать в казахских национальных костюмах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе областного акимата сообщили, что в регионе стартовали мероприятия, посвященные Наурыз мейрамы. В честь праздника государственные служащие аппарата акима Северо-Казахстанской области пришли на работу в национальной одежде.

«Надевать яркие чапаны и камзолы, украшенные орнаментами, стало доброй традицией. Таким образом госслужащие северного региона отдали дань уважения национальной культуре и создали праздничную атмосферу накануне Наурыз мейрамы», - добавили в пресс-службе.

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля тоже стартовала Неделя национальной одежды. Санитарные врачи предлагают носить национальные костюмы не только в Наурыз, но и в повседневной жизни.



