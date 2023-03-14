Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 455 eur/kzt 492.13

    rub/kzt 5.94 cny/kzt 66.11
Прогноз погоды
Астана+4+6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Госслужащие СКО переоделись в национальные костюмы

    14 Марта 2023, 22:22

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области государственные служащие в предпраздничную неделю будут работать в казахских национальных костюмах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе областного акимата сообщили, что в регионе стартовали мероприятия, посвященные Наурыз мейрамы. В честь праздника государственные служащие аппарата акима Северо-Казахстанской области пришли на работу в национальной одежде.

    «Надевать яркие чапаны и камзолы, украшенные орнаментами, стало доброй традицией. Таким образом госслужащие северного региона отдали дань уважения национальной культуре и создали праздничную атмосферу накануне Наурыз мейрамы», - добавили в пресс-службе.

    В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля тоже стартовала Неделя национальной одежды. Санитарные врачи предлагают носить национальные костюмы не только в Наурыз, но и в повседневной жизни.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Наурыз Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Что изменится в Казахстане с 1 апреля
    На имя Главы государства продолжают поступать телеграммы поздравления с Наурызом
    Тест на духовность могут ввести для госслужащих Казахстана
    Казахстанцев будут оповещать о финпирамидах с помощью СМС-сообщений
    Популярное
    1 Кайрат Боранбаев выступил с последним словом в суде
    2 Землю в Алматы и миллиарды тенге конфискуют у Кайрата Боранбаева
    3 Экс-аким Кентау Рашид Аюпов находится в СИЗО в Астане
    4 Шторм ожидается в большинстве регионов страны
    5 Дастан Акимов назначен председателем маслихата города Кокшетау
    Новости партнеров