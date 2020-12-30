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    Госслужащие Мангыстау вместо новогоднего корпоратива направили средства на благотворительность

    30 Декабря 2020, 19:27

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Руководители и сотрудники мангыстауских госучреждений отказались от новогодних корпоративов. В канун праздника они перечислили средства в благотворительные фонды, еще один коллектив протянул руку помощи нуждающимся, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на центр общественных коммуникаций региона.

    В 12 селах Мангыстауского района сотрудники акимата собрали 500 тыс. тенге и раздали продукты питания, подарили новогодние подарки малообеспеченным семьям.

    Также оказана поддержка и финансовая помощь женщине с ограниченными возможностями, матери 6 детей. Государственные служащие Каракиянского района собрали и перечислили на благотворительность 631 тыс. тенге.

    Эстафету благотворительности продолжило Управление культуры, развития языков и архивного дела Мангыстауской области. Коллектив перечислил около 100 тысяч тенге областной центральной мечети «Бекет ата».

    Кроме того, Управление финансов Мангыстауской области, Управление предпринимательства и торговли, Управление по инвестициям и развитию туризма, Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства перечислили 1-дневную зарплату в фонд «Мы люди - мы вместе». Члены комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акиме Мангыстауской области продолжают республиканскую акцию «30 добрых дел». Они помогли нуждающимся семьям в приобретении кухонной мебели и кроватей, а также закупили продукты еще 20 семьям.

    Также акиматами городов и районов были вручены новогодние подарки малоимущим семьям и детям, оставшимся без попечения родителей.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Благотворительность Мангистауская область
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