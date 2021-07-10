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    Госслужащие должны мобилизоваться в этот критический для нашего государства момент – Глава государства

    10 Июля 2021, 18:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Госслужащие должны мобилизоваться в этот критический для нашего государства момент. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Госслужащие должны мобилизоваться в этот критический для нашего государства момент. Вам следует проявлять инициативу, исполнительность и умение, желание принимать столь необходимые оперативные решения», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства добавил, что правоохранительные органы обязаны проявлять бдительность, оперативность, объективность в отношении коррупционных проявлений в работе госаппарата, реально виновных привлекать к ответственности согласно закону.

    «Следует обратить особое внимание на госзакупки, так как эта сфера по-прежнему является непрозрачной. Такого же внимания заслуживают злоупотребления при дорожном и других видах строительства, особенно затрагивающие крупные и средние инфраструктурные проекты. Словом, системная и последовательная борьба с коррупцией должна оставаться нашим неизменным приоритетом. Государственный аппарат должен быть собран и нацелен на результат. Полагаю, что задачи всем ясны. Будем продолжать работать», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

    Напомним, сегодня состоялось расширенное заседание Правительства под председательством Главы государства.

    С полным текстом выступления Президента РК можно ознакомиться здесь.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Президент Казахстана Правительство РК Борьба с преступностью Коррупция Расширенное заседание Правительства 10.07.2021
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