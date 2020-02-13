Госслужащие Актобе стали меньше нарушать служебную этику
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Актюбинские госслужащие стали меньше нарушать служебную этику. Об этом рассказал сегодня в ходе пресс-конференции в региональной службе коммуникаций руководитель департамента по делам государственной службы Адильбек Мукашев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По его словам в целом, профилактические меры оказали существенное влияние на улучшение в положительную сторону дисциплины государственных служащих.
«В 2019 году по сравнению с 2018 годом количество нарушений, совершенных сотрудниками местных исполнительных и территориальных подразделений центральных госорганов области, уменьшилось по нормам служебной этики на 28 процентов, по проступкам, дискредитирующим госслужбу - на 35 процентов. Изменения в определенной степени также связаны с активной гражданской позицией общества. Немаловажную роль в этом также играют и средства массовой информации», - отметил А. Мукашев.
Отмечается, всего в 2019 году был привлечен к дисциплинарной ответственности 21 актюбинский госслужащий.
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