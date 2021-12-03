Госсекретари Казахстана и Кыргызстана приняли участие в конференции «Қазақ қырғыз - Алаштан»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы проходит международная научно-практическая конференция «Қазақ қырғыз - Алаштан», организованная Международной Тюркской академией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие приурочено к 175-летию великого поэта Жамбыла Жабаева - общей гордости тюркского мира, поэта, внесшего неизмеримый вклад в укрепление казахстанско-кыргызского братства, а также 120-летие со дня рождения выдающихся сынов кыргызского народа Жусупа Абдрахманова и Касыма Тыныстанова.

Приветствуя участников конференции, Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев поблагодарил своего кыргызского коллегу за специальный визит в Казахстан и отметил, что церемония инаугурации стала полезной инициативой для укрепления духовных связей между двумя тюркскими странами.

Госсекретарь также напомнил, что в этом году Казахстан и Кыргызстан отмечают 30-летие Независимости.

«В этом году по указу Главы государства Касым-Жомарта Токаева в нашей стране и за ее пределами широко отмечалось 175-летие великого поэта Жамбыла Жабаева. Празднование юбилея поэта началось в братской стране, в Кыргызстане, и сегодня мы подводим итоги в рамках казахстанско-кыргызского сотрудничества», - сказал он.

Он подчеркнул, что духовное наследие Жамбыла Жабаева ценится среди не только казахского, но и кыргызского народа . Поэтому при поддержке правительств двух стран проводились духовно-культурные мероприятия, направленные на пропаганду творчества поэта. В этой связи Крымбек Кушербаев поблагодарил Правительство Кыргызской Республики за оказанную поддержку и уважение.

Крымбек Кушербаев также рассказал о государственном и общественном деятеле Жусупе Абдрахманове. По его словам, он внес большой вклад в развитие своей страны и верно служил своему народу, занимая высокие должности.

Госсекретарь предложил установить мемориальную доску Жусупа Абдрахманова в доме, где он жил в Алматы, и назвать одну из улиц в его честь. Кроме того, он высоко оценил роль Касыма Тыныстанова - основоположника киргизской письменности на основе латинского алфавита. По его словам, вклад кыргызского ученого также неоценим.

В свою очередь Государственный секретарь Кыргызской Республики Суйунбек Касмамбетов выразил благодарность за гостеприимство и сказал, что мероприятие стало яркой демонстрацией крепкой дружбы братских народов.

В ходе конференции была организована специальная выставка архивных материалов и исторических фотографий, связанных с деятельностью Жусупа Абдрахманова и становлением Кыргызской Республики, а также представлен академический сборник стихов Касыма Тыныстанова, переведенный на турецкий язык.

Также на выставке были представлены материалы из фондов Центрального государственного архива Республики Казахстан, Архива Президента Республики Казахстан, Архива кинематографии и звукозаписи.

Стоит отметить, что в конференции, помимо государственных секретарей двух стран, приняли участие советник Президента Кыргызской Республики Арслан Койчиев, министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова, министр культуры, информации и туризма Кыргызской Республики Азамат Жаманкулов, президент Международной Тюркской академии Дархан Кыдырали, ректор КазНУ имени аль-Фараби Жансеит Туймебаев, депутат Жогорку Кенеша КР Каныбек Иманалиев, академик НАН РК, председатель Казахстанской ассоциации историков Мамбет Койгельдиев, известный кыргызский историк, государственный и общественный деятель Зайнидин Курманов, а также представители интеллигенции и видные ученые двух братских стран.