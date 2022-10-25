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    Госсекретарь США поздравил казахстанцев с Днем Республики

    25 Октября 2022, 12:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Государственный секретарь США Энтони Блинкен поздравил казахстанцев с Днем Республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИД РК.

    «От имени Соединенных Штатов Америки я разделяю наши самые теплые поздравления с народом Казахстана в связи с недавно объявленным Днем Республики 25 октября. Соединенные Штаты привержены суверенитету, независимости и территориальной целостности Казахстана, и мы надеемся на дальнейшее укрепление наших отношений в предстоящие годы.

    День Республики посвящен провозглашению независимости Казахстана. С момента обретения независимости, Казахстан является лидером в области нераспространения, разоружения, а также глобального диалога, который продвигает усилия в области международного мира и безопасности. Соединенные Штаты решительно поддерживают программу реформ Казахстана и выступают за ее полную реализацию посредством осуществления конкретных, прозрачных действий. Казахстан является ценным экономическим и торговым партнером в самом сердце Центральной Азии, и мы ценим его активную роль в продвижении общих целей в регионе.

    Соединенные Штаты являлись одной из первых стран, признавших независимость Казахстана, и мы гордимся нашей прочной 31-летней дружбой с народом Казахстана. Вместе мы продолжим продвигать наши общие приоритеты, которыми являются мир, процветание и стабильность в регионе и за его пределами», - отмечено в заявлении Госдепартамента.

    Фото: reuters.com

    Автор:

    Ринат Дусумов

    МИД РК США День Республики
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