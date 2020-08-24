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    Госсекретарь США начал ближневосточное турне

    24 Августа 2020, 18:45

    ТЕЛЬ-АВИВ. КАЗИНФОРМ – Госсекретарь США Майк Помпео начал пятидневный тур по Ближнему Востоку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Al Jazeera.

    В понедельник Майк Помпео прибыл в Израиль, который стал первой страной ближневосточного турне американского госсекретаря. Основной повесткой встреч станет нормализация отношений Израиля с ОАЭ, а также привлечение других арабских стран к установлению дипломатических отношений с Израилем.

    Помпео, прибывший в аэропорт Тель-Авива в маске цвета флага США, должен встретиться с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху и посетить в ближайшие дни Судан, Бахрейн и ОАЭ.

    Вашингтон и Тель-Авив надеются, что Израиль сможет нормализовать отношения с другими странами региона, в том числе теми, кто разделяет их позицию по Ирану.

    В Иерусалиме Помпео и Нетаньяху обсудят вопросы региональной безопасности, связанные с влиянием Ирана, а также «установлением и углублением отношений Израиля в регионе», заявил Госдепартамент США. Во время поездки Помпео будет сопровождать Джаред Кушнер, старший советник и зять президента Дональда Трампа.

    Напомним, 13 августа ОАЭ и Израиль сообщили о намерении в ближайшее время подписать соглашение о нормализации отношении между странами. Президент США Д.Трамп назвал соглашение «огромным прорывом», охарактеризовав его как «историческое мирное соглашение между нашими двумя великими друзьями».

    В свою очередь Палестинская администрация отвергла соглашение и объявила об отзыве своего посла из ОАЭ. До этого из числа стран Ближнего Востока мирные договоры Израиль имел только с Египтом и Иорданией.

    Автор:

    Арсен Утешев

    США Ближний Восток
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