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    Госсекретарь США Энтони Блинкен: Жду развития наших партнерских отношений в Центральной Азии

    27 Февраля 2023, 11:21

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Государственный секретарь США Энтони Блинкен опубликовал фотографию из аэропорта перед вылетом в Казахстан, передает МИА «Казинформ».

    «Сегодня я отправляюсь в путешествие по Казахстану, Узбекистану и Индии. Это будет моя первая поездка в качестве госсекретаря в Казахстан и Узбекистан, и я с нетерпением жду дальнейшего развития наших партнерских отношений в Центральной Азии. Оттуда я поеду в Индию на встречу G20», - написал Э. Блинкен в Twitter.

    Ранее сообщалось, что государственный секретарь США Энтони Блинкен совершит поездку в Казахстан, Узбекистан и Индию с 28 февраля по 3 марта.

    28 февраля Э. Блинкен посетит Астану, где, как ожидается, будет принят Президентом Касым-Жомартом Токаевым и проведет переговоры с заместителем Премьер-Министра – министром иностранных дел РК Мухтаром Тлеуберди. В этот же день в Астане с участием Э. Блинкена пройдет Министерская встреча глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США в формате С5+1. На повестке дня – вопросы дальнейшего развития регионального сотрудничества и партнерства с США.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Центральная Азия Внешняя политика Казахстана США
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