Госсекретарь РК встретился с Уполномоченным МИД Германии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Госсекретарь РК Ерлан Карин встретился с Уполномоченным МИД Германии по странам Центральной Азии, Восточной Европы и Кавказа Маттиасом Люттенбергом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В ходе встречи Государственный секретарь и Уполномоченный МИД ФРГ обсудили текущее состояние и перспективы развития казахстанско-германского сотрудничества.
Госсекретарь подчеркнул, что Казахстан рассматривает Германию как важного стратегического партнера в Европе и Европейском Союзе и заинтересован в дальнейшем развитии многоплановой кооперации.
Ерлан Карин также проинформировал собеседника о планах по политической модернизации и реализации нового экономического курса Главы государства.
В свою очередь, Маттиас Люттенберг поблагодарил Госсекретаря за возможность встречи и отметил большой потенциал для наращивания политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия между нашими странами.