Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Интеграция и партнерство

    Госсекретарь РК встретился с Уполномоченным МИД Германии

    11 Февраля 2022, 17:26

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Госсекретарь РК Ерлан Карин встретился с Уполномоченным МИД Германии по странам Центральной Азии, Восточной Европы и Кавказа Маттиасом Люттенбергом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе встречи Государственный секретарь и Уполномоченный МИД ФРГ обсудили текущее состояние и перспективы развития казахстанско-германского сотрудничества.

    Госсекретарь подчеркнул, что Казахстан рассматривает Германию как важного стратегического партнера в Европе и Европейском Союзе и заинтересован в дальнейшем развитии многоплановой кооперации.

    Ерлан Карин также проинформировал собеседника о планах по политической модернизации и реализации нового экономического курса Главы государства.

    В свою очередь, Маттиас Люттенберг поблагодарил Госсекретаря за возможность встречи и отметил большой потенциал для наращивания политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия между нашими странами.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Внешняя политика Казахстана Германия Ерлан Карин
    Новости по теме
    Новости по теме
    Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь
    Президент РК: Сделка на $50 млрд по производству зеленого водорода - один из крупнейших проектов в мире
    Президент Германии посетит Мангистаускую область
    Касым-Жомарт Токаев принял участие в казахстанско-германском бизнес-форуме
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге