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    Госсекретарь РК провел заседание комиссии по вопросам госсимволов и геральдики наград

    5 Ноября 2020, 19:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Государственного секретаря Республики Казахстан Крымбека Кушербаева состоялось очередное заседание Республиканской комиссии по вопросам государственных символов и геральдики ведомственных и иных, приравненных к ним, наград. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В работе Комиссии приняли участие депутаты Парламента, руководители центральных и местных исполнительных органов, известные общественные деятели и ученые. Заседание прошло в селекторном режиме.

    Открывая встречу, Госсекретарь отметил, что сегодня возросло значение государственных символов в формировании казахстанской идентичности, патриотизма и национального единства.

    «Уважение к Родине начинается с уважения к государственной символике, поскольку государственная символика - это олицетворение стабильности в стране, важнейший инструмент формирования национального духа, социального согласия и патриотического воспитания», - подчеркнул Крымбек Кушербаев.

    На заседании обсуждены вопросы внесения изменений и дополнений в законодательство в области государственных символов, основные направления работы вновь созданного Центра геральдики, а также состояние работы по продвижению и использованию государственных символов в министерстве внутренних дел Республики Казахстан. На заседании утвержден план работы Комиссии на 2021 год.

    По итогам заседания Госсекретарь Крымбек Кушербаев дал ряд конкретных поручений центральным и местным органам власти.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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