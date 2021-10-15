Госсекретарь РК принял участие в конференции «Национальная самобытность и цели независимости»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государственный секретарь Республики Казахстан Крымбек Кушербаев выступил на международной научно-практической конференции «Национальная самобытность и цели независимости», посвященной 70-летию известного писателя, ученого, алашаведа Турсына Журтбая. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Крымбек Кушербаев, говоря о творческом пути Турсына Журтбая, отметил его широкий научный кругозор. Госсекретарь высоко оценил значение двухтомного историко-просветительского издания «Дулыға», а также научную ценность его произведений «Бейуақ», «Бесігіңді түзе!..», «Талқы», «Мухтар Омарханович Ауэзов», «Құнанбай», «Сүре сөз», посвященных великому Абаю и гениальному Мухтару.