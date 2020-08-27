Госсекретарь провел заседание Комиссии при Президенте РК по вопросам противодействия коррупции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Государственный секретарь Крымбек Кушербаев провел заседание Комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Под председательством Государственного секретаря Крымбека Кушербаева в режиме видеоконференцсвязи проведено заседание Комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции.

На заседании обсуждены два вопроса: «Об эффективности принимаемых государственными органами мер по противодействию теневой экономике» и «Дальнейшее совершенствование государственного контроля и надзора, внедрение эффективных механизмов мониторинга объектов контроля и действенных критериев выявления нарушений».

Заслушаны доклады первых руководителей Национального банка, Генеральной прокуратуры, Агентства по противодействию коррупции, Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, министерств финансов, национальной экономики, здравоохранения, а также Уполномоченного по защите прав предпринимателей.

При рассмотрении первого вопроса отмечено негативное влияние теневой экономики на развитие государства, ее угроза экономической безопасности и тесная взаимосвязь с коррупционными проявлениями.

Так, по отдельным экспертным оценкам, объем теневой экономики в нашей стране превышает 20% от ВВП.

В этой связи принимается целый ряд мер по её снижению, в числе которых - принятый План мероприятий по противодействию теневой экономике на 2019 – 2021 годы, совершенствование налогового и таможенного администрирования, внедрение казначейского сопровождения участников государственных закупок, развитие инфраструктуры безналичных платежей.

В рамках реализации поручения Главы государства приняты нормативные правовые акты, установившие пределы сумм для снятия со счетов наличными физическими и юридическими лицами.

Утверждена Дорожная карта по расширению использования безналичных платежей и развитию небанковских платежных систем на 2020 – 2021 годы.

Правоохранительными и специальными органами реализуются оперативно-профилактические мероприятия и Совместный план по противодействию теневой экономике.

Принимаемыми мерами удалось добиться роста безналичных платежей в розничном секторе.

Вместе с тем ежегодно растут совокупные объемы обналичивания денежных средств.

В этой связи в Послании Елбасы народу Казахстана от 05.10.2018 г. «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» перед Правительством поставлена задача принять действенные меры по сокращению теневого оборота в экономике как минимум на 40% за 3 года.

В Плане действий по реализации предвыборной программы Президента «Благополучие для всех! Преемственность. Справедливость. Прогресс» и предложениях, полученных в ходе общенациональной акции «Бірге», государственным органам также поручено снизить уровень теневой экономики до уровня стран ОЭСР – 15-17% к 2021 году.

При рассмотрении второго вопроса отмечена его тесная взаимосвязь со сферой защиты прав предпринимателей, в рамках которой также проводится большая целенаправленная работа, а 11 декабря 2019 года проблемы защиты бизнеса от неправомерного административного давления и угроз уголовного преследования рассмотрены на заседании Комиссии при Президенте по вопросам противодействия коррупции.

Модернизация системы государственного контроля и надзора предусмотрена Стратегическим планом развития Республики Казахстан до 2025 года, Концепцией государственного регулирования предпринимательской деятельности до 2020 года и Государственной программой «Цифровой Казахстан».

Эти программные документы предусматривают сокращение проверок, исключение дублирования контрольных функций, автоматизацию систем управления рисками, переориентацию с выявления и наказания на предупреждение и добровольное выполнение регуляторных требований и другое.

Весь спектр принимаемых мер позволил значительно переломить многолетнюю устаревшую практику, а также взгляды и подходы в сфере государственного контроля и надзора.

Вместе с тем они всё ещё недостаточны для обеспечения совершенства в указанной сфере, а прогресс в области цифровизации позволяет внедрять эффективные механизмы мониторинга без вмешательства в деятельность бизнес-субъектов.

Об актуальности рассматриваемого вопроса также свидетельствуют продолжающиеся жалобы предпринимателей в Администрацию Президента, позиция Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» и бизнес-омбудсмена.

По итогам заседания Государственный секретарь К. Кушербаев дал поручения по обеспечению надлежащего противодействия теневой экономике, а также совершенствованию государственного контроля и надзора в свете требований Главы государства и программных документов.



