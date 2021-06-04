Госсекретарь принял участие в международном молодежном форуме «Біз – ел патриотымыз»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Библиотеке Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы с участием Государственного секретаря Крымбека Кушербаева начал работу международный молодежный форум «Біз – ел патриотымыз», посвященный 30-летию Независимости Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Открывая форум, Госсекретарь отметил, что сегодня патриотическое воспитание молодого поколения, основы которого заложены Первым Президентом – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым, выступает неотъемлемой частью развития независимого Казахстана на пути его движения к устойчивому и стабильному прогрессу.

Крымбек Кушербаев привел слова Главы государства Касым-Жомарта Токаева, что именно молодые казахстанцы должны идти в авангарде патриотизма, формула которого – знание истории народа, уважение к государству, постоянное саморазвитие, честность, работоспособность. Президент рассматривает рост политического сознания молодых людей как мощный потенциал государства и источник альтернативного взгляда на экономические и общественно-политические процессы.

Как отметил Государственный секретарь, сегодня в нашей стране успешно реализуются государственные проекты по поддержке и стимулированию молодежи в самых разных сферах: международная образовательная стипендия «Болашак», Государственная молодежная премия «Дарын», Президентский молодежный кадровый резерв, введение обязательной 30-процентной квоты для женщин и молодежи до 29 лет в избирательных партийных списках, программы трудоустройства и занятости молодежи и многие другие проекты.

Среди участников форума – лидеры международных молодежных организаций Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, России, США, Турции, Франции, представители государственных органов центрального и местного уровня, партии «Nur Otan», молодые депутаты Парламента Республики Казахстан и маслихатов, выпускники программы «Болашак», победители проекта «Сто новых лиц Казахстана», молодые ученые, предприниматели, творческая молодежь.