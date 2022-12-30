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    Госрегулирование розничных цен на бензин и летнее дизтопливо сохранится в 2023 году

    30 Декабря 2022, 13:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Государственное регулирование розничных цен на бензин и летнее дизтопливо сохранится в 2023 году. Об этом сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По основным видам нефтепродуктов: производство бензина составило 5 млн тонн, дизельного топлива - 5,2 млн тонн, авиакеросина - 0,7 млн тонн и мазута - 2,8 млн тонн. Кроме того, произведен 1 млн тонн битума. В текущем году министерством проведены работы по сохранению государственного регулирования предельных цен на розничную реализацию АИ-80, 92-93 и летнее дизельное топливо», – сказал министр.

    По его словам, приняты приказы по продлению запрета на вывоз нефтепродуктов автомобильным транспортом и по дифференцированным ценам на дизельное топливо для транзитного транспорта. В предстоящем году вышеуказанные меры будут сохранены и продлены.

    Б.Акчулаков также отметил, что в 2022 году запущен модуль контроля реализации нефтепродуктов на базе информационной системы учета отдельных видов нефтепродуктов. Приняты поправки по обязательству оснащения приборами учета нефтебаз с 2024 года.

    Министр сообщил, что в 2023 году будет увеличено производство битума на 300 тысяч тонн. Будет начато базовое проектирование расширения Шымкентского НПЗ до 9 млн тонн с действующей мощностью 6 млн тонн. Правительством будут приняты соответствующие поправки по исключению непродуктивных посредников в системе поставок нефти и нефтепродуктов. В рамках поправок предложено осуществлять прямые поставки нефти для переработки недропользователями или аффилированными с ними лицами, покупку нефти непосредственно самими НПЗ, оптовые поставки нефтепродуктов только лицам, обладающим нефтебазами на праве собственности или аренды.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

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