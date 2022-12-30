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    Госрегулирование цен на газ продлили на АЗС Казахстана

    30 Декабря 2022, 11:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Приказ председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан «О внесении изменения в приказ председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 5 июля 2022 года № 16 «О введении временного государственного ценового регулирования на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях на территории Республики Казахстан» вступил в силу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу агентства.

    Приказом предусматривается продление временного государственного ценового регулирования на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях на территории Республики Казахстан до 30 июня 2023 года.

    С приказом можно ознакомиться по ссылке https://zan.gov.kz/client/#!/doc/176307/rus.


    Фото: gazeta-varta.ru
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