Госприют для животных строят в столице

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Объект планируется сдать уже весной следующего года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

По данным городской ветслужбы, в настоящее время в Астане действуют два частных приюта для бездомных животных: «Асенька» и «Ковчег».

Между тем продолжается строительство государственного приюта для животных, который планируют сдать 30 апреля будущего года, сообщил заместитель директора КГП на ПХВ «Астана ветсервис» Медет Кылышбаев.

Приют рассчитан на 700 мест: 500 - вольерного типа и 200 - в карантинной зоне. Как долго животные смогут там находиться, пока не определено.

Тем временем «Астана ветсервис» проводит акции бесплатного чипирования, стерилизации, бесплатную вакцинацию животных от бешенства. В 2018 году план уже выполнен, акции завершены. На 2019 год предприятие подало заявку на 8 тыс. чипов для собак и на бесплатную стерилизацию и кастрацию 5 тыс. собак и кошек. Прививки от бешенства начнутся в феврале - есть госзаказ на вакцинацию 11 тыс животных, в том числе 3 тыс кошек и 8 тыс собак.

«Мы вышли на маслихат с предложением внести изменения в правила содержания животных. Предлагаем обязать владельцев стерилизовать своих животных, если они не используются для разведения. А также сделать чипирование животных обязательным, это повысит личную ответственность людей за своих питомцев», - отметил Медет Кылышбаев.