Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Госпремия имени Абая: определены претенденты, вышедшие в заключительный этап конкурсного отбора

    28 Августа 2020, 15:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Государственный секретарь провел заседание Комиссии по присуждению Государственной премии Республики Казахстан в области литературы и искусства имени Абая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Под председательством Государственного секретаря Республики Казахстан Крымбека Кушербаева в онлайн-формате состоялось первое заседание Комиссии по присуждению Государственной премии Республики Казахстан в области литературы и искусства имени Абая 2020 года.

    Следует отметить, что Указом Главы государства № 292 от 24 марта 2020 года Государственная премия Республики Казахстан в области литературы и искусства была переименована в Государственную премию Республики Казахстан в области литературы и искусства имени Абая.

    Один раз в два года, а также в годы проведения юбилеев великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбайулы присуждаются две государственные премии Республики Казахстан в области литературы и искусства имени Абая.

    На заседании комиссии рассмотрено 39 работ в области литературы, кино, музыки, театра, архитектуры и изобразительного искусства, выдвинутые на соискание указанной Государственной премии.

    По результатам тайного голосования комиссией определены претенденты, вышедшие в заключительный этап конкурсного отбора.

    Напомним, 30 мая 2019 года Глава государства подписал Указ «О праздновании 175-летнего юбилея со дня рождения Абая Кунанбайулы». 21 января в Нур-Султане состоялось празднование по случаю 175-летия Абая с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева и Елбасы Нурсултана Назарбаева.

    Постановлением Правительства Республики Казахстан 10 августа объявлено Днем Абая и внесено в календарь праздничных дней.

    Автор:

    Культура Акорда Абай
    Новости по теме
    Новости по теме
    Работников культуры и искусства чествовали в СКО
    Где отдохнуть в Актюбинской области
    Французы знакомятся с творчеством великого казахского поэта Абая
    Спортивный фестиваль для детей с особыми потребностями проведут в Казахстане
    Популярное
    1 Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
    2 Известный казахстанский марафонец арестован на два месяца
    3 Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
    4 Для обеспечения безопасности труда необходимо создать единую информационную систему - Алтай Кульгинов
    5 Важное из выступления Президента Казахстана на заседаниях ЕЭФ и ВЕЭС в Москве