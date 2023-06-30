Госпомощь должна оказываться адресно - глава Нацбанка о программе льготного автокредитования

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О влиянии на экономику программы льготного автокредитования спросили журналисты председателя Национального банка Галымжана Пирматова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Моя позиция очень простая. Государственная помощь должна оказываться адресно. Именно тем, кто нуждается в этой помощи. Я считаю, что мы как государство должны, во-первых, определять правильно - кто нуждается в гос помощи. И оказывать помощь адресно. А программы, которые безадресно, для всех, без четкой цели «кого мы хотим поддержать», я считаю неправильным», - сказал Галымжан Пирматов в кулуарах Мажилиса.

Глава Нацбанка напомнил, что это бюджетные деньги.

«Помощь государством нужно оказывать тем, кто в ней нуждается. Это же все-таки бюджетные государственные деньги. А выдавать тем, кто может и не нуждается в такой помощи, я считаю неправильным», - добавил Г. Пирматов.