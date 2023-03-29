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    Госполитика поддержки МСБ должна приобрести характер долгосрочной стратегии – Президент РК

    29 Марта 2023, 11:09

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Государственная политика поддержки малого и среднего бизнесадолжна приобрести характер долгосрочной стратегии. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев на заседании первой сессии Парламента Республики Казахстан VIII созыва, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целом, государственная политика поддержки малого и среднего предпринимательства должна приобрести в Казахстане характер долгосрочной и системной стратегии. Вопросам развития малого и среднего бизнеса, демонополизации экономики особое внимание уделяет партия «Ақ жол». Ожидаю, что депутаты Мажилиса от партии внесут свой вклад в решение указанных задач», - сказал на заседании первой сессии Парламента Республики Казахстан VIII созыва Касым-Жомарт Токаев.

    Президент также отметил, что нижняя палата Парламента пополнилась членами партии Respublica, созданной по инициативе группы предпринимателей. Президент выразил надежду, что и новая партия Respublica будет всемерно содействовать формированию благоприятной бизнес-среды в Казахстане.

    Сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев открыл первую сессию Парламента РК VIII созыва.

    Напомним, 27 марта Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о созыве первой сессии Парламента Республики Казахстан VIII созыва.

    Внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов состоялись в Казахстане 19 марта. Во вторник Центральная избирательная комиссия зарегистрировала депутатов Мажилиса VIII созыва. Депутатам вручили удостоверения и нагрудные знаки. С новым составом Мажилиса Парламента можно ознакомиться здесь.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

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