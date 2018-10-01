Господдержку сельского хозяйства значительно увеличат в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане государственная поддержка сельского хозяйства будет практически удвоена, передает МИА «Казинформ».

В пятницу в Үкімет үйі состоялось расширенное заседание Правительства РК под председательством Премьер-Министра Бакытжана Сагинтаева с участием Руководителя Администрации Президента Асета Исекешева по вопросам исполнения поручений Главы государства, озвученных в Послании народу Казахстана «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни».

На заседании было отмечено, что Правительством РК начата работа по реализации поручений Главы государства по увеличению производительности труда и экспорта переработанной продукции в 2,5 раза. Так, в рамках актуализированной Государственной программы развития агропромышленного комплекса будут приняты меры, необходимые для повышения конкурентоспособности отрасли и ее технологического переоснащения. На эти цели будут дополнительно выделены не менее 100 млрд тенге ежегодно, что позволит в полной мере реализовать поставленные перед агропромышленным комплексом (АПК) задачи.

Заместитель Премьер-Министра РК - министр сельского хозяйства Умирзак Шукеев отметил, что инициативы в Послании Главы государства выводят на новый качественный уровень стимулирующую роль государства в агросекторе.

«Сегодня господдержка агросектора со стороны государства практически состоит из тех ассигнований, которые предусмотрены в бюджете - 240 млрд тенге и 60 млрд тенге - кредиты на весенне-полевые работы. Сегодня Глава государства дал поручение Правительству выделять ежегодно до 100 млрд тенге из республиканского бюджета и из 600 млрд, которые выделяются из Нацбанка, 200 млрд тенге - квота сельского хозяйства. То есть государственная поддержка сельского хозяйства практически удваивается», - сказал Умирзак Шукеев.

Теперь задача Министерства сельского хозяйства РК, как отметил Умирзак Шукеев, состоит в том, чтобы эффективно использовать эти деньги и сделать так, чтобы они выступили катализатором мобилизации других ресурсов в сектор, то есть эти 300 млрд тенге должны в разы больше денег привлечь в АПК. Для этого вместе с депутатами Мажилиса разработаны изменения в законодательные акты, которые предусматривают новые финансовые инструменты. Это внедрение аграрных расписок, совершенствование агрострахования, а также развитие системы кредитных товариществ. Для их реализации сформирован пакет изменений в законодательные акты, которые в настоящее время находятся на рассмотрении в Мажилисе Парламента. По поручению Главы государства законопроект планируется принять уже до конца года.

Будет проведена работа по изменению системы субсидирования. Неэффективные субсидии будут сокращены. Оставшиеся будут максимально упрощены и до конца года полностью автоматизированы. По итогам реформирования из 54 видов субсидий останется 34.

Начаты реформирование аграрной науки и образования, настройка их на потребности бизнеса и трансферт технологий. Работа ведется в трех направлениях: образование, наука и система распространения знаний. В целях улучшения качества аграрного образования проводится концентрация трех аграрных вузов на обеспечение отрасли специалистами нужного качества.

Здесь будут внедряться стандарты ведущих мировых вузов по примеру «Назарбаев Университета» и привлекаться франшизы иностранных вузов. В результате планируется увеличить охват субъектов АПК с 1,5-2% до 20-25%.