Господдержку на более 12 миллиардов тенге оказали предпринимателям в области Жетысу

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В области Жетысу для развития малого и среднего бизнеса по итогам полугодия в рамках «Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы» более 290 субъектам была оказана государственная поддержка на общую сумму свыше 12 миллиардов тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Недавно в Талдыкоргане подвели итоги регионального этапа конкурса-выставки «Лучший товар Казахстана». Многие участники, которые получили государственную поддержку, приняли активное участие в этом конкурсе. Также здесь определили лучших в рамках национального проекта «Одно село – один продукт», реализуемого в стране впервые.

Вниманию гостей и участников был представлен широкий ассортимент продукции, включающий кондитерские и хлебобулочные изделия, полуфабрикаты, мед, молоко и молочные продукты, лакокрасочные изделия, кожаную обувь и спецодежду. На выставке была представлена и изготавливаемая вручную из войлока одежда в национальном стиле, натуральное мыло разных сортов, ювелирные изделия, деревянная посуда, музыкальные инструменты и многое другое. Всего в конкурсе-выставке приняли участие 30 различных предприятий, а в нацпроекте – еще около 50.

Аким области Бейбит Исабаев тогда отметил, что развитие предпринимательства является одним из основных приоритетов государственной политики страны, а также поблагодарил предпринимателей за участие в выставке.

Председатель областного Совета деловых женщин Римма Салыкова рассказала о проекте «Одно село – один продукт». По ее словам, он направлен на развитие бизнеса на селе.

«Его конечная цель, чтобы люди не уезжали из сел, а могли развивать свой бизнес и зарабатывать, производя качественную продукцию, которая в дальнейшем может стать экспортоориентированной. Строится он на трех принципах: неиссякаемое сырье, хорошая добавочная стоимость и участие местного населения», - заявила она.

Производители, которые участвовали в выставке, поделились своими впечатлениями. Одна из них Наргиза Алтай. Молодая предпринимательница год назад, вложив собственные средства и взяв кредит через фонд «Даму», открыла кондитерский цех в Талдыкоргане. Сегодня на небольшом предприятии ежедневно производится продукция на сумму от 150 до 300 тысяч тенге, которая реализуется в различных торговых точках города.

«Одной из причин, по которой я, бывший ресторатор, решила открыть собственную кондитерскую – тяга к сладкому. К тому же моя мама технолог и многому меня научила. Мы специализируемся на производстве различных видов печенья и десертов. Всего 15 видов. Работает у нас в общем 10 человек», - поделилась предпринимательница.

В новой кондитерской почти с самого открытия работает Милана Нетисова. Ей сейчас 19 лет.

«Закончив колледж, работаю по своей профессии. Заработная плата составляет 105 тысяч тенге. Мне нравится мое дело, оно творческое и «вкусное», - отметила она.

Жанар Келгембаева в данной выставке тоже принимает участие впервые, но благодаря большому опыту работы в сфере производства изделий из войлока, уже стала одной из победительниц нынешнего конкурса-выставки «Лучший товар Казахстана».

«В эту сферу меня привела любовь к искусству, творчеству. Валять войлок я научилась сама и занимаюсь производством изделий из него уже пятый год. Это и платья, и чапаны, шарфы, тюбетейки, жилетки, тапочки, носки, вязаные украшения и броши. Все изготавливается вручную, но есть сложности с качественным сырьем. Хоть в этой выставке я принимаю участие впервые, но недавно представляла страну в России на фестивале «Перекресток культур», была и в Таразе, на Международном фестивале ремесленников. В свою продукцию, в каждую вещь я вкладываю душу. Это очень кропотливый труд, но результат стоит того. Мне нравится то, что я делаю своими руками, что радую своих клиентов и вношу свой вклад в сохранение и развитие национального искусства», - отметила Жанар Келгембаева.

Расположена мастерская при Центре занятости Талдыкоргана. Там предпринимательница арендует помещение. Вместе с ней трудится 4 мастерицы, заработная плата превышает 100 тысяч тенге.