Господдержкой охвачен практически каждый пятый казахстанец – Тамара Дуйсенова

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Исполнение социальных обязательств государства перед населением обеспечено в полном объеме. Об этом заявила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова на расширенном заседании коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Были назначены и своевременно выплачены пенсии и пособия более 4 млн граждан на общую сумму 4,4 трлн тенге. Таким образом, государственной поддержкой охвачен практически каждый пятый житель страны», – сказала Тамара Дуйсенова.

Кроме того, по ее словам, была активизирована работа по расширению занятости граждан в рамках реализации 10 национальных проектов, поручений Главы государства по созданию 100 рабочих мест на 10 тысяч населения и других проектов содействия занятости.

«Это позволило, во-первых, трудоустроиться более 981 тысячи граждан, 80% из которых подтвердили рабочие места отчислениями обязательных пенсионных взносов. Во-вторых, создать в экономике 427,4 тысячи новых рабочих мест, более 70% которых составляют новые индивидуальные предприниматели и юридические лица, регистрация и функционирование которых подтверждаются Комитетом государственных доходов Министерства финансов», – сообщила Тамара Дуйсенова.

Министр также проинформировала об итогах пилотной реализации Цифровой карты семьи.

«Совместно с Министерством цифровизации и акимами регионов была проведена работа по формированию Цифровой карты семьи, которая была запущена в пилотном режиме с 1 сентября прошлого года. За этот период было направлено 58 тысяч SMS-уведомлений о праве граждан на получение тех или иных видов социальных выплат. В итоге 22,8% из числа информированных семей получили услуги в проактивном формате, а 36,8% – обратившись в ЦОНы по месту проживания», – отметила глава Минтруда.



