Господдержка медицины очень важна – Айгуль Шалбаева

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Важные задачи в сфере медицины Казахстана, которые были озвучены 5 октября в новом Послании Президента прокомментировала глава медицинского центра «Керуен-Medicus», предает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы с удовольствием послушали Послание Президента. Для нас самым привлекательным было то, что продлили программу «Дорожная карта бизнеса - 2020» до 2025 года. Благодаря этому инвестирование в медицинское направление будет еще активнее. Государственная поддержка для таких направлений, как медицина и сельское хозяйство, очень важна», - сказала А. Шалбаева.



Также важным направлением в Послании Президента она отметила развитие въездного медицинского туризма.



«В Астане и в Алматы представлено большое количество клиник, которые могут предоставить широкий спектр медицинских услуг на высоком уровне. Мы должны сократить выездной туризм и развивать въездной туризм. Как сказал Президент: «Доступность и качество медицинской помощи - это один из индикаторов социального благополучия человека. И этим вопросам нужно уделять очень большое внимание. Конечно, въездной туризм еще на этапе развития, но мы даже на примере нашей клиники можем сказать, что в Алматы все чаще стали приезжать на родовспоможение, ЭКО и на вспомогательные репродуктивные услуги из других регионов Казахстана», - продолжила глава центра.



А. Шалбаева, также уверена, что повышение оплаты труда государственным медицинским работникам намного улучшит качество предоставляемых услуг.



«Нас порадовало повышение заработной платы для медицинских работников в государственных учреждениях, что достаточно повысит эффективность их работы. Самое важное - это, конечно, увеличение местного бюджета до 10% ВВП, которые будут выделяться и на медицину. Ведь любые инновационные внедрения в медицинское направление требуют серьезных вложений», - добавила она.