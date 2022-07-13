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    Госорганы РК получили около 35 млн вредоносных электронных писем в прошлом году

    13 Июля 2022, 10:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Директор национального координационного центра информационной безопасности АО «Государственно-техническая служба» Серик Холдас в фильме «Комитету национальной безопасности - 30 лет», снятом Телерадиокомплексом Президента РК, сообщил о количестве вредоносных электронных писем, полученных государственными органами. Об этом передает МИА «Казинформ».

    «Работает единый шлюз доступа к интернету, также единый шлюз электронной почты государственных органов. Только в прошлом году было заблокировано более 150 млн угроз инцидента информационной безопасности, из них около 35 млн - вредоносные письма, которые были направлены в адрес наших государственных органов», - сказал Серик Холдас.

    13 июля исполнилось 30 лет органам национальной безопасности. В современных реалиях особую актуальность приобретают вопросы обеспечения информационной безопасности. КНБ, реализуя программу «Киберщит Казахстана», защищает информационно-коммуникационную инфраструктуры страны, снижает риски нанесения ущерба интересам государства.

    Кадры из видео

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Борьба с преступностью Безопасность Видео КНБ Криминал
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