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    • Госорганы не соблюдают график встреч с населением – Мининформ

    9 Августа 2022 12:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития РК Аскар Умаров сообщил о том, что госорганы не соблюдают график встреч с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Стоит отметить наличие фактов несоблюдения сроков проведения встреч. Это приводит к сдвигу графика с риском посещения одного региона сразу несколькими министерствами и может отразиться на качестве организации встреч местными исполнительными органами», - сказал Аскар Умаров на заседании Правительства.

    Еще одним немаловажным вопросом, по его словам, является широкое информационное освещение встреч.

    «Мониторинг информационного поля показал, что встречи широко освещались в республиканских и региональных печатных СМИ, на республиканских и региональных телеканалах, в социальных сетях. Государственными органами размещались анонсы о предстоящих встречах на официальных интернет-ресурсах и аккаунтах в социальных сетях», - отметил министр.

    «МИОР РК обладает всеми необходимыми ресурсами и готов освещать каждую встречу. Эта работа должна носить коллективный характер и напрямую зависит от материалов для освещения», - добавил глава ведомства.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    #Правительство РК #МИОР #Аскар Умаров
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