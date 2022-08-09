Госорганы не соблюдают график встреч с населением – Мининформ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития РК Аскар Умаров сообщил о том, что госорганы не соблюдают график встреч с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Стоит отметить наличие фактов несоблюдения сроков проведения встреч. Это приводит к сдвигу графика с риском посещения одного региона сразу несколькими министерствами и может отразиться на качестве организации встреч местными исполнительными органами», - сказал Аскар Умаров на заседании Правительства.

Еще одним немаловажным вопросом, по его словам, является широкое информационное освещение встреч.

«Мониторинг информационного поля показал, что встречи широко освещались в республиканских и региональных печатных СМИ, на республиканских и региональных телеканалах, в социальных сетях. Государственными органами размещались анонсы о предстоящих встречах на официальных интернет-ресурсах и аккаунтах в социальных сетях», - отметил министр.

«МИОР РК обладает всеми необходимыми ресурсами и готов освещать каждую встречу. Эта работа должна носить коллективный характер и напрямую зависит от материалов для освещения», - добавил глава ведомства.



