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    Госорганы могут лишить возможности получать конфискованные предметы роскоши в РК

    2 Марта 2023, 11:26

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Госорганы могут лишить возможности получать в пользование конфискованные предметы роскоши. Об этом заявил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Журналистами был задан вопрос: «Недавно Генеральная прокуратура получила люксовый конфискат в виде автомобиля «Лексус» стоимостью свыше 50 млн тенге. Будет ли Минфин менять свое правило в пользу казахстанских налогоплательщиков?»

    «Да, данный факт мне известен, я уже дал соответствующее поручение Комитету госимущества и приватизации пересмотреть данное правило», - сказал Ерулан Жамаубаев.

    Ранее в СМИ сообщалось, что Генпрокуратура забрала себе автомобиль, купленный на 50,5 млн тенге, украденные с закупок медицинского оборудования.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Сенат Минфин РК Другие государственные органы
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