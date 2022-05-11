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    Госорганы должны принимать решения с учетом общественного мнения - эксперт

    11 Мая 2022, 22:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Общественного фонда «Белсенді азамат» (Активный гражданин) Гамал Тузелбаев призвал эффективно использовать механизмы общественного контроля и участия при реализации конституционных реформ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На заседании экспертного клуба Sarap, посвященном вопросам конституционной реформы, Гамал Тузелбаев отметил, что работа над изменениями в Конституции не закончилась.

    «Все написанное нужно будет реализовывать на деле. С этой точки зрения важную роль играет гражданское общество и его деятельность. Важное значение имеет и эффективное использование механизмов общественного контроля и участия», - сказал Гамал Тузелбаев.

    Эксперт рекомендовал обратить пристальное внимание на общественные советы.

    «Сейчас эти советы являются одним из основных инструментов привлечения граждан к принятию государственных решений. Государственные органы должны принимать решения с учетом общественного мнения», - пояснил Гамал Тузелбаев.

    Он также напомнил, что каждый аким несет ответственность за социально-экономическое развитие региона, его состояние.

    «Считаю, что если аким нарушил закон при принятии решения или допустил другую правовую ошибку, то его наказание должно быть делом суда», - добавил Гамал Тузелбаев.

    Ранее сообщалось, что Гражданский Альянс Казахстана провел видеомост членов Республиканского штаба общественной поддержки референдума по вопросам разъяснения конституционных реформ.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Другие государственные органы Конституция Общество
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