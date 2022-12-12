Госоператора платных парковок создали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы завершены процедуры по созданию единого оператора КГП на ПХВ «Алматы паркинг» и назначен директор предприятия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ведомства, начата разработка программного обеспечения для дальнейшего обслуживания парковочных зон. До этого времени компании, ранее администрировавшие парковки, будут продолжать свою деятельность. Это значит, что парковки работают в штатном режиме, оплата проверяется, штрафы выписываются.

«По состоянию на 6 декабря 2022 года, на счетах компаний есть 596 млн тенге. Данная сумма ежедневно пополняется и будет передана на счет созданного государственного предприятия после завершения судебных разбирательств в отношении руководителей компаний», - заявили в управлении городской мобильности города.

Весной этого года сообщалось, что платные парковки Алматы возвращены в коммунальную собственность города. До этого их обслуживали ТОО «Алматы спецтехпаркинг сервис» и ТОО «Alan Parking».

Их руководителей арестовали в апреле этого года. Сначала под стражу взяли главу ТОО «Alan Parking» Мухтара Базарбаева, а затем директора ТОО «Алматы спецтехпаркинг сервис» Марата Принбекова.



