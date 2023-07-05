Госнаграды вручили участникам ликвидации лесного пожара в области Абай

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В МЧС состоялось торжественное награждение государственными наградами участников ликвидации природного пожара в области Абай. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям Ибрагим Кульшимбаев вручил государственные награды пожарным, пилоту Казавиаспас, сотрудникам Министерство экологии и природных ресурсов, волонтерам.

Всего награждены государственными наградами 22 человек, из них 14 сотрудников МЧС РК.

«Действительно, все, кто принимал участие в борьбе с огненной стихией, являются настоящими героями, кто остался за пределами этого зала, будут отмечены ведомственными наградами своих руководителей. Необходимо отметить, что все участники ликвидации пожара будут также отмечены денежной премией. Уважаемые коллеги, благодарю вас за активное участие в ликвидации пожара. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья и благополучия, новых успехов в работе на благо нашего Казахстана!» - отметил первый вице-министр.

Напомним, 8 июня на территории Батпаевского лесничества в области Абай произошло возгорание деревьев. 14 лесников погибли при пожаре. Площадь возгорания составила 60 тысяч га. В тушении лесного пожара приняли участие силы и средства МЧС, Комитета лесного хозяйства, местных исполнительных органов и Министерства обороны, волонтеры в составе порядка 1 500 человек и более 300 единиц техники. Также привлечены 14 вертолетов для осуществления аэровизуального обследования фронта пожара и сброса воды на очаги пожара. За время борьбы с пожарами воздушными суднами произведено 777 сбросов воды с объемом более 2 тысяч тонн.

За самоотверженность при исполнении воинского и служебного долга, а также мужество, проявленное в чрезвычайной ситуации орденом «Айбын» ІІΙ степени: Баймуратов Думан Кайратович – водитель-сотрудник пожарной части № 7 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС области Абай; Касымов Ильяс Ергазыевич – командир отделения специализированной пожарной части № 4 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Карагандинской области; Никифоренко Иван Юрьевич – водитель-сотрудник специализированной пожарной части № 7 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС города Астаны; Смаилов Рустам Кадырович – командир отделения пожарной части № 24 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Восточно-Казахстанской области.

Медалью «Ерлігі үшін»: Акагалиев Ермек Женисулы – старший пожарный-спасатель специализированной пожарной части № 3 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС города Алматы; Белгибаев Бахтияр Станович – пожарный-спасатель пожарной части № 9 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Алматинской области; Ермеков Мухамед-Шарип Абсагитович – командир воздушного судна АО «Казавиаспас»; Жиренов Бекболат Маратович – командир отделения специализированного отряда службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Карагандинской области; Кенжебаев Ертай Мирамович – водитель-сотрудник пожарной части № 16 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС города Астаны; Кудербеков Болат Оралович – пожарный-спасатель пожарной части № 6 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС области Жетісу; Қабдулин Арман Жанатбекұлы – командир отделения пожарной части № 5 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС области Абай; Мұхамет Мұрал Мұхаметұлы – водитель-сотрудник специализированной пожарной части № 4 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС города Астаны; Нұрмұхамбетов Бақытжан Нұрмұхамбетұлы – водитель-сотрудник пожарной части № 7 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Восточно-Казахстанской области; Хурай Оркен – водитель-сотрудник специализированной пожарной части № 3 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС города Астаны.