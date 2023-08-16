Госнаграды от имени Президента вручили героям, спасшим людей во время пожара в «Аккенте»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев вручил от имени Президента РК Касым-Жомарта Токаева государственные награды гражданам, спасшим людей во время пожара в микрорайоне «Аккент», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, за храбрость и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации, медалью «Ерлігі үшін» Указом Главы государства были награждены менеджер ТОО «Expo Masters» Тлеужан Ахметханов, электрик ТОО «Спарк Электромеханик» Гюнай Шюкрю, электромеханики ТОО «Спарк Электромеханик» Эльдар Исмаилов и Кенан Мамедов, оператор автокрана ТОО «Gask Construction» Йерделен Халил, оператор автокрана ИП «Frank-Asia» Вадим Романов.

Градоначальник отметил, что последствия пожара могли быть более тяжелыми, если бы не смелость этих граждан, которые, невзирая на опасность, рисковали своими жизнями ради спасения людей.

«Это трагическое происшествие продемонстрировало, насколько неравнодушными, отзывчивыми и готовыми рисковать собой ради других являются наши люди. В вашем лице я бы хотел выразить благодарность всем тем, кто в тот страшный день не прошел мимо, а бросился помогать пожарным. Именно о таком типе человека - ответственном гражданине, «Адал азамат» - на недавнем Курултае говорил Глава государства. К такому идеалу гражданина и человека мы все будем стремиться», - сказал Ерболат Досаев.

Аким города также отдельно поблагодарил пожарных, которые профессионально и оперативно ликвидировали возгорание.

Ранее Глава государства наградил шестерых граждан за спасение жителей ЖК «Аккент».

Напомним, пожар в 16-этажном жилом комплексе в микрорайоне «Аккент» в Алматы произошел 1 августа около 17:00. Пожарные по прибытии обнаружили горение открытым пламенем электрических кабелей в кабельной шахте с 1-го по 16-этаж на площади 80 квадратных метров. Спасатели эвакуировали из пожара более 300 человек. Некоторые жильцы в ходе пожара выбрасывали детей из окон на маты.

Всего в возгорании пострадали 49 человек, одна женщина 1992 года рождения скончалась от множественных травм, несовместимых с жизнью. Недавно выпрыгнувшую из окна девушку при пожаре в ЖК выписали из больницы.

Застройщик жилого комплекса пообещал на безвозмездной основе предоставить семье погибшей двухкомнатную квартиру.

Позже и.о. начальника ДЧС Алматы Ерлан Алибеков перечислил ряд нарушений противопожарной безопасности в доме, где случился пожар.