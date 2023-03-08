Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Госнаграды и благодарственные письма получили акмолинские женщины

    8 Марта 2023, 09:33

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Праздничный концерт и поздравление от акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева ждали жительниц региона в преддверии Международного женского дня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ДК «Кокшетау» областного центра прошло торжество, посвященное празднованию Международного женского дня – 8 Марта. Глава региона поздравил женщин области и вручил им государственные награды и благодарственные письма.

    «Женщины Казахстана сыграли огромную роль в становлении и укреплении Независимости страны. Сегодня вы наравне с мужчинами трудитесь в самых разных отраслях экономики, занимаете ответственные должности, руководите большими коллективами, занимаетесь бизнесом. И при этом все так же остаетесь верными своему уникальному призванию - бережно охранять домашний уют, воспитывать детей, поддерживать мужчин, укреплять в них силу духа и крепкую волю. Этот замечательный праздник дает возможность по-особому выразить самые теплые чувства к прекрасной половине человечества, отметить исключительно важную роль, которую вы, женщины, играете в жизни нашего общества. Своими выдающимися достижениями вы вносите значительный вклад в развитие области», - обратился Ермек Маржикпаев к собравшимся.

    Как отметили в пресс-службе акима региона, по поручению Главы государства улучшена Концепция семейной и гендерной политики Республики Казахстан до 2030 года, разработан Индекс благополучия детей, принимаются меры по достижению 30% представленности женщин на уровне принятия решений в квазигосударственном секторе и многое другое. Одним из положительных изменений стало увеличение выплат по уходу за ребенком до полутора лет. В Акмолинской области такие выплаты теперь получают более 12 тысяч матерей.

    Из рук главы региона пяти многодетным матерям вручены подвески «Алтын Алқа» и «Күміс Алқа».

    «Сейчас у нас очень много возможностей для развития. Можно учиться и работать, не выходя из дома. Поздравляю всех женщин с праздником!» - отметила внештатный советник акима области по вопросам семьи и женщин, координатор ресурсного центра «Дом мамы» города Кокшетау, мама 13 детей, семь из которых приемные, Куралай Джумабекова.

    Как добавили в пресс-службе акима, в регионе на сегодняшний день проживают более 11 тысяч многодетных матерей. Из них более 6 тысяч удостоены подвесок «Алтын Алқа» и «Күміс Алқа».

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    План действий платформы Диалога женщин стран ЦА планируют принять в Астане
    Казахстан принял председательство в платформе Диалога женщин стран ЦА
    В Центральной Азии происходит серьезная трансформация в области гендерного равенства – Аида Балаева
    Ерлан Кошанов: Ключевым механизмом реализации прав женщин является расширение их политического участия
    Популярное
    1 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    2 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    3 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане