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    Госнадзор в области охраны водного фонда планируют ввести в Казахстане

    31 Августа 2022, 18:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Государственный контроль в управлении водными ресурсами будет выстроен в Казахстане. Об этом сообщил руководитель управления государственного контроля в области использования и охраны водного фонда Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Марат Иманалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Правоприменительная практика действующего водного законодательства показала несовершенство норм, касающихся статуса и полномочий инспекторов, осуществляющих государственный контроль в области охраны и использования водных ресурсов. В новом Водном кодексе предусматривается приведение положений по государственному контролю в соответствие с новой регуляторной политикой», - сказал Марат Иманалиев в ходе общественного обсуждения проекта концепции Водного кодекса.

    Он пояснил, что от уполномоченного органа требуется оперативность реагирования на факты нарушений для предотвращения необратимых потерь, загрязнения, засорения, истощения водных ресурсов в интересах природы, населения, бизнеса и государства.

    «В концепции предлагается введение государственного надзора в области охраны и использования водного фонда. Проведенные 19 августа общественные обсуждения по данному вопросу показали, что общественность поддерживает данное предложение», - считает представитель Министерства.

    Также в Минэкологии сообщили, что для стимулирования экономного, бережливого и эффективного использования и транспортировки воды предлагается пересмотреть подходы к установлению размера платы за пользование водными ресурсами. Как объяснил М. Иманалиев, сопутствующим законопроектом предусматриваются изменения в Бюджетный кодекс, согласно которым все поступления местного бюджета в виде платы за водные ресурсы будут направляться на мероприятия по охране и воспроизводству водных ресурсов.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Экология Минэкологии Вода
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