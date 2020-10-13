Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Госконтроль предупредил финансовые нарушения на 726 млрд тенге – Минфин РК

    13 Октября 2020, 10:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев рассказал об итогах государственного аудита, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За прошедшие 9 месяцев камеральным контролем охвачены более 1,2 млн. процедур государственных закупок на сумму 9,1 трлн. тенге. По итогам проверок предупреждены нарушения на сумму 726 млрд тенге», - сказал Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства.

    По его словам, проведено 1,4 тысяч аудиторских мероприятий.

    «Аудитом охвачено 785 млрд тенге бюджетных средств. Установлены финансовые нарушения на сумму 177 млрд тенге. Устранены нарушения на 166 млрд. тенге путем восстановления поставкой товаров, оказания услуг и выполнения работ, возмещения в бюджет и отражения по учету», - отметил министр.

    «Для совершенствования и повышения эффективности деятельности объектов аудита даны 1 236 рекомендаций. Из них исполнено 1 006», - заключил глава Минфина.

    Ранее министр финансов РК Ерулан Жамаубаев заявил, что план по доходам не исполнен на 638 млрд тенге.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Экономика Минфин РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Цены на лук не поднимутся зимой до 500 тенге – Минторговли
    21 млрд долларов тратит Казахстан на импорт потребительских товаров
    3,6 тысячи казахстанцев получили гранты для реализации новых бизнес-идей
    Казахстан и Узбекистан укрепляют сотрудничество в промышленной сфере
    Популярное
    1 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    2 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    3 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    4 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
    5 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке