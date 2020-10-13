Госконтроль предупредил финансовые нарушения на 726 млрд тенге – Минфин РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев рассказал об итогах государственного аудита, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За прошедшие 9 месяцев камеральным контролем охвачены более 1,2 млн. процедур государственных закупок на сумму 9,1 трлн. тенге. По итогам проверок предупреждены нарушения на сумму 726 млрд тенге», - сказал Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства.

По его словам, проведено 1,4 тысяч аудиторских мероприятий.

«Аудитом охвачено 785 млрд тенге бюджетных средств. Установлены финансовые нарушения на сумму 177 млрд тенге. Устранены нарушения на 166 млрд. тенге путем восстановления поставкой товаров, оказания услуг и выполнения работ, возмещения в бюджет и отражения по учету», - отметил министр.

«Для совершенствования и повышения эффективности деятельности объектов аудита даны 1 236 рекомендаций. Из них исполнено 1 006», - заключил глава Минфина.

Ранее министр финансов РК Ерулан Жамаубаев заявил, что план по доходам не исполнен на 638 млрд тенге.