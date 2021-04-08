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    Госкомиссия на Байконуре утвердила к полету экипаж космического корабля «Союз МС-18»

    8 Апреля 2021, 19:00

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - На космодроме Байконур состоялось заседание государственной комиссии, которая утвердила составы основного и дублирующего экипажей транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В состав основного экипажа 65-й длительной экспедиции вошли космонавты Роскосмоса Олег Новицкий (командир корабля «Союз МС-18» и МКС-65), Пётр Дубров (бортинженер-1 корабля «Союз МС-18» и МКС-65) и астронавт NASA Марк Ванде Хай (бортинженер-2 корабля «Союз МС-18» и МКС-65). Их дублёры: космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров, Олег Артемьев и астронавт NASA Энн МакКлейн.

    Также члены госкомиссии на основе докладов руководителей предприятий Роскосмоса подтвердили полную готовность ракеты-носителя «Союз-2.1а» и наземной инфраструктуры к предстоящему пуску по программе Международной космической станции.

    Следом за госкомиссией состоялась традиционная предстартовая конференция обоих экипажей, которая в условиях карантина прошла в формате онлайн.

    Как сообщалось, запуск транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18» будет транслироваться в прямом эфире. Наблюдать за этим особым стартом, посвященному 60-летию полета в космос первого человека Земли, будут многочисленные гости, прибывшие на Байконур.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Кызылординская область Наука Освоение космоса Байконур Регионы
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