Госкомиссия на Байконуре утвердила к полету экипаж космического корабля «Союз МС-18»

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - На космодроме Байконур состоялось заседание государственной комиссии, которая утвердила составы основного и дублирующего экипажей транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В состав основного экипажа 65-й длительной экспедиции вошли космонавты Роскосмоса Олег Новицкий (командир корабля «Союз МС-18» и МКС-65), Пётр Дубров (бортинженер-1 корабля «Союз МС-18» и МКС-65) и астронавт NASA Марк Ванде Хай (бортинженер-2 корабля «Союз МС-18» и МКС-65). Их дублёры: космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров, Олег Артемьев и астронавт NASA Энн МакКлейн.

Также члены госкомиссии на основе докладов руководителей предприятий Роскосмоса подтвердили полную готовность ракеты-носителя «Союз-2.1а» и наземной инфраструктуры к предстоящему пуску по программе Международной космической станции.

Следом за госкомиссией состоялась традиционная предстартовая конференция обоих экипажей, которая в условиях карантина прошла в формате онлайн.

Как сообщалось, запуск транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18» будет транслироваться в прямом эфире. Наблюдать за этим особым стартом, посвященному 60-летию полета в космос первого человека Земли, будут многочисленные гости, прибывшие на Байконур.



