Госинспекторы проверяют безопасность в районе стройки в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Жители Нур-Султана беспокоятся не только за безопасность своих детей, но и жалуются на трудности с передвижением транспорта в районе проведения стройки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жители столицы просят власти принять меры по обеспечению безопасности в районе стройки на пересечении проспектов Улы Дала и Кабанбай батыра. По их словам, недалеко от строящегося компанией «Базис-A» объекта находится школа-лицей №85. В этом районе постоянно ходят дети. Также из-за стройки создается транспортный коллапс.

По данному факту уже начал проверку департамент Комитета промышленной безопасности МЧС по городу Нур-Султан.

«В настоящее время госинспекторами департамента КПБ МЧС по городу Нур-Султану проводится проверка по особому порядку «Базис-А», - сообщили в пресс-службе столичного департамента.

Как сообщалось ранее, вчера в Нур-Султане упала стрела автокрана, разбив стекло в окне квартиры на шестом этаже. Обошлось без жертв и пострадавших.

По предварительным данным департамента Комитета промышленной безопасности МЧС по Нур-Султану, при подаче строительных материалов на рабочую зону провалились в грунт задние опоры, в результате устойчивость автомобильного крана была нарушена, груз ушел вперед. В настоящее время в ТОО «Intex contract» создается внутренняя комиссия для расследования инцидента. Результаты будут сообщены дополнительно.